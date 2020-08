Torrent intensifica la recollida de poda durant els mesos d’estiu

Connect on Linked in

El servei s’amplia de dilluns a dissabte per a recollir les restes considerades com a residus domiciliaris per l’ordenança municipal



L’Ajuntament de Torrent compta amb un servei específic de recollida de restes de poda destinat a urbanitzacions i disseminats de la ciutat. Amb la finalitat de respondre a les demandes i necessitats dels ciutadans i ciutadanes, durant l’últim any s’ha ampliat l’horari de recollida a tots els matins de dilluns a dissabte, reforçant el servei durant l’estiu.



Es tracta d’un sistema de recollida de residus que compta amb un recol·lector i amb un camió grua amb polp que és utilitzat tres dies per setmana en la zona del Vedat i dos dies en la resta d’urbanitzacions i disseminats. Per a la recollida de les restes de poda, aquests han de tindre la consideració de residus domiciliaris per al que han de complir les condicions estipulades en l’ordenança municipal.



En el cas de la poda trossejada, les restes han de disposar-se en forma de fardells i comptar amb una grandària d’un metre de longitud i un diàmetre inferior a 50 centímetres. Els usuaris del servei han de depositar les restes al costat dels contenidors i tindre en compte que es recollirà un màxim de dos fardells per habitatge i dia.



Per part seua, les restes de sega, gespa o arbustos s’han de depositar dins de bosses de fem resistents que s’han de col·locar també al costat dels els contenidors i no en el seu interior. Com a màxim es poden tirar per a la seua recollida dues bosses de 50 litres per cada habitatge i dia.



Quan les quantitats siguen majors que les previstes en l’ordenança, els veïns i veïnes hauran de fer ús dels ecoparcs de la ciutat que recullen fins a 100 quilos i que estan situats al carrer Sant Joan Baptista i en el polígon industrial del Toll i l’Alberca. En cas de superar els límits municipals també és possible entregar les restes a un gestor autoritzat.



Amb el reciclatge del restes de poda es redueix la quantitat de residus en els abocadors i és possible produir compost per a la regeneració de terrenys. En cas d’incompliment de l’ordenança municipal les sancions podran aconseguir fins als 900 €.