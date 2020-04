Torrent intensifica les actuacions per a combatre i eliminar al mosquit tigre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La fase intensiva va començar el passat 26 de març i continuarà durant tot maig, arribant a tots els punts de la ciutat

L’Ajuntament de Torrent ha reforçat la campanya d’accions per a combatre plagues de l’insecte invasor conegut com a mosquit tigre, així com paneroles i rosegadors a la ciutat. Davant la pujada de temperatures, quan la població d’aquestes plagues és més intensa, es va iniciar una fase intensiva el passat 26 de març, que es completa amb els controls preventius dels focus, que es realitzen de manera quinzenal durant tot l’any.



Aquest pla de xoc dut a terme pel departament de Sanitat del consistori, que es realitza conjuntament amb Aigües de l’Horta, té previst finalitzar el mes de maig, arribant a tots els punts del municipi. D’una banda, Sanitat s’encarrega de tractar les zones contra mosquits tigres i rosegadors en diferents parts de la ciutat, principalment en pluvials i zones d’estancament d’aigua; i d’altra banda, Aigües de l’Horta combat contra les paneroles a través de treballs en la xarxa de clavegueram del nucli urbà amb tasques de desinsectació.



Aquestes accions de xoc es realitzen a la primavera i tardor, i tenen com a finalitat el control i eliminació de plagues de rosegadors, paneroles i mosquits tigre en diferents zones de la ciutat, així com en la xarxa de sanejament públic i altres canalitzacions.