Torrent ja coneix a la seua Reina de la Trobada per a l’any 2020

La Setmana Santa de Torrent està d’enhorabona. Divendres passat, representants de la Junta Central de Germanors, encapçalats pel president, José Vicente Yago, van visitar a la que serà la Reina de la Trobada i Ángel de la Resurrecció per a l’any 2020, Lliri blanc Guimerá Palop. En l’acte es va realitzar la lectura de l’acta que nomena a la jove com la representant de Germana de Foix per a la setmana vinent Santa. Lliri blanc va estar acompanyada per les seues cambreres, Teresa Martí i Inés Palop, els seus familiars i amics, l’alcalde Jesús Ros, el regidor de Festes, Pascual Martínez, i representants de la seua germanor, el Prendiment de Jesús.