Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Fira del llibre arriba de nou a Torrent ton gran i menuts gaudixen de la lectura.

A més Torrent ha presentat “Torrent, un poble de contes III” del qual s’han repartit exemplars als autors i assistents a la seua presentació.

Els estands dels llibres estaven preparats i els protagonistes també.

I és que un llibre és un tresor.

Ja saben que per a viatjar, viure històries, riure i passar una bon estona no hi ha res millor que llegar un bon lliure.