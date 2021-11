Torrent lliurament el Premi d’Interpretació Musical ‘Vicente Galbis’

Connect on Linked in

El Conservatori de Música Professional de Torrent celebra aquesta gala en memòria de l’il·lustre professor i músic torrentino i com a reconeixement dels esments professionals de música

El Conservatori Professional de Música de Torrent va acollir el divendres 26 de novembre la XX i la XXI edicions dels Premis Vicent Galbis; uns guardons propis del conservatori que s’entreguen anualment i que se celebren en honor del professor i fundador del centre per a premiar a alumnes i alumnes de tots els instruments i de cant que hagen obtingut en la fase de centre el premi Professional de Música. Enguany s’han celebrat conjuntament dues edicions dels premis Galbis, ja que l’anterior edició havia quedat ajornada



Així, en la XX edició del Premi d’Interpretació Musical ‘Vicent Galbis’ es va atorgar el primer a Miguel Barberá López, percussió; segon premi a Betlem Clari Clari, violí; i tercer premi a Antonio Cruzado García, clarinet. A més dels tres primers, es van entregar també els Premis i Esments Professionals de música del curs 2019-2020.



Va seguir després el lliurament de premis de la XXI edició d’aquest certamen musical, amb el reconeixement als joves que es van distingir per la seua habilitat en la interpretació: primer premi, Yoel Miñana Tornero, violoncello; segon premi, Angelina Martínez Tamaya, clarinet; i tercer premi, Vicent Ribera Pérez, trombó. Els Premis i Esments Professionals de música del curs 2019-2020 es van entregar també en aquest mateix acte.



La cerimònia de lliurament va comptar amb la presència de l’alcalde Jesús Ros i la regidora d’Educació, Patricia Sáez, així com altres personalitats de la societat civil torrentina vinculades al món de la música i la cultura.



En la seua al·locució dirigida especialment a les i els joves músics premiats, l’alcalde va posar l’accent en la labor que aquests centres d’ensenyament realitzen amb l’alumnat, i va destacar “la rellevància dins de l’àmbit musical de premis com aquest que estimulen el talent de joves músics per a arribar a ser uns grans professionals en les seues carreres musicals”. Per part seua, la directora del centre, Fani Blanch, va voler correspondre a la presència dels membres de la corporació municipal agraint la col·laboració que des de l’ajuntament han prestat sempre per a poder organitzar aquests actes.



La jornada de reconeixements es va tancar amb les interpretacions musicals que van oferir els dos guanyadors del primer premi: Miguel Barberá, qui va transcriure amb el seu vibràfon el Impromptu Op.90 núm. 3, de Schubert; i Yoel Miñana, que va triar la Rapsòdia Hongaresa, de D. Popper, per a oferir un concert de violoncello, acompanyat de la pianista de Pilar Navarro