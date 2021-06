Torrent mantindrà informada a la seua ciutadania amb 15 noves pantalles informatives

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquest matí, l’Ajuntament de Torrent en l’habitual trobada quinzenal amb els mitjans de comunicació, ha comunicat la posada en marxa de la instal·lació de quinze noves pantalles informatives en diferents punts de la ciutat, que se sumaran a la ja existent en la façana de l’edifici consistorial. Aquest projecte, emmarcat dins de l’estratègia EDUSI, i cofinançat pels fons europeus FEDER, compta amb un pressupost d’execució de 138.000€.



El propòsit d’aquesta iniciativa és el de mostrar informació d’interés puntual per a tota la ciutadania, tant de caràcter municipal i agenda social com les dades sobre els indicadors ambientals (temperatura superficial mitjana, contaminació lumínica i acústica). Per a això, s’han seleccionat quinze ubicacions en les diferents zones de la ciutat (tres d’elles situades en el polígon Mes del Jutge) tenint en compte la concurrència dels punts del terme municipal.



Estació de metro Torrent

Avinguda front estació de metro,

Rotonda del McDonal (Ctra. Picanya)

Rotonda Av.Vedat / Reina Sofia

Rotonda Gómez Ferrer / València

Rotonda Av. Olímpica

Azorín /Constitución front col·legi

Plaza Mayor

TDIC en Ramón y Cajal 1

Av. Vedat junt centre de salut

Poliesportiu Parc Central

Centre de salut Pintor Ribera

En la trobada ha sigut present el regidor de Modernització, Andrés Campos, ha assegurat que dins dels projectes EDUSI, “Torrent és una de les referències en el desenvolupament i modernització de la ciutat així com en la implantació de nous canals de comunicació per a la ciutadania”.