Torrent no cobrarà la taxa de les parades ambulants dels mercats municipals en 2021

L’Ajuntament de Torrent, davant l’entrada en vigor de les noves restriccions decretades per la Generalitat, ha anunciat que no cobrarà la taxa d’establiment dels llocs dels mercats municipals l’any 2021, amb l’objectiu d’ajudar als comerciants en aquests moments tan complicats. Així mateix, d’acord amb la normativa decretada per la Conselleria de Sanitat, ha establit que els mercats municipals dels divendres i els dissabtes disposaran del 50% de la seua capacitat, en relació a les parades ambulants, fins al pròxim 15 de febrer. “Ens hem reunit amb els comerciants, i estem d’acord que aquesta és la millor manera possible de seguir avant i enfrontar la situació actual”, assenyala el regidor responsable de l’Àrea de Consum, Antonio Nebot.

D’aquesta manera, els llocs que frecen productes de primera necessitat estaran al complet, la qual cosa suposa un 20% de la capacitat que albergaran els mercats; per part seua, els altres llocs, que ofereixen un altre tipus de productes, completaran el 30% restant fins a aconseguir la capacitat màxima del 50%, esmentada anteriorment. Igualment, s’establiran mesures per a garantir l’adequació de l’aforament, el distanciament i una correcta higiene, així com el reforç de la presència policial.