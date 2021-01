Torrent no cobrarà la taxa de terrasses a l’hostaleria en 2021

Connect on Linked in

Davant l’entrada en vigor de les noves restriccions decretades per la Generalitat, l’Ajuntament ha anunciat aquesta mesura per a fer costat a l’hostaleria local i alleujar la seua situació econòmica

L’Ajuntament de Torrent, davant l’entrada en vigor de les noves restriccions decretades per la Generalitat per a l’hostaleria, ha aprovat l’anul·lació del cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública amb terrasses per a l’exercici 2021, període en el qual es contemplava una recaptació total de 60.000 euros. “Des de l’Ajuntament treballem per a ajudar a l’hostaleria local mitjançant tots els mecanismes dels quals disposem, ja que és un dels sectors més afectats per aquesta difícil situació.”, destaca la regidora d’Hisenda, Esmeralda Torres.

D’aquesta manera, tal com es va fer l’any 2020, el consistori pretén alleujar la situació econòmica dels bars i restaurants del municipi, un suport que s’emmarca dins de les iniciatives del consistori per a fer front a les conseqüències econòmiques provocades per la situació pandèmica. En aquest aspecte, s’han vist beneficiats al voltant de 250 establiments locals. Així mateix, cal destacar que s’han autoritzat 171 ampliacions de terrassa –el que suposa més m² de les autoritzacions inicials- , de les quals 117 s’han prorrogat fins al 7 d’octubre de 2021.