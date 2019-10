Torrent obri al trànsit la nova rotonda de Quatre Camins

Connect on Linked in

Amb aquest projecte s’alleuja el trànsit d’aquesta zona tan transitada i s’augmenta la seguretat dels vianants

Amb l’objectiu de reduir la congestió de trànsit en la travesse entre els carrers València, Més del Jutge i Canonge Girbert, l’Ajuntament de Torrent ha acabat els treballs de construcció de la glorieta Quatre Camins que, des del divendres passat, està oberta a la circulació. D’aquesta manera, a més d’alleujar el trànsit de la zona, que és bastant alt, ja que es tracta d’un accés al polígon i una entrada al municipi, s’ha aconseguit augmentar la seguretat i accessibilitat per als vianants i ciclista, reduint la velocitat de circulació.

El projecte de Millora de la mobilitat i accessibilitat en l’encreuament del carrer València amb la carretera Mes del Jutge, cofinançat al 50% per fons europeus FEDER, està emmarcat en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de Torrent 2015-2025 (EDUSI). Amb la construcció de la rotonda s’ha aconseguit reduir la velocitat de circulació en la zona i, al mateix temps, la contaminació acústica i lumínica. La regidora d’Urbanisme, Inma Amat, ha destacat que “es tracta d’una mesura necessària en aquesta potent artèria de trànsit rodat, amb la qual hem aconseguit descongestionar el trànsit i convertir-la en una zona que convida al passeig dels veïns i veïnes”.

Per a la construcció de la glorieta s’ha reurbanitzat i adequat la zona, instal·lant un nou sistema d’enllumenat, així com la renovació de part de la xarxa de proveïment d’aigua potable als carrers on se situa la rotonda, així com la renovació de les escomeses domiciliàries necessàries.