Torrent obri el termini per a sol·licitar les Ajudes Parèntesis de la segona fase del Pla Resistir

La sol·licitud podrà realitzar-se fins al dimarts 8 de juny

Nous sectors afectats per la crisi derivada de la pandèmia podran beneficiar-se de la subvenció

L’Ajuntament de Torrent ha obert el termini per a sol·licitar la fase II de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir. L’ampliació de les bases de la convocatòria s’ha dut a terme amb la finalitat d’afavorir a nous sectors. Un total de 115 activitats comercials i empresarials seran subvencionades amb una dotació fixa de 2.000 euros i una variable de 200 euros per treballador -fins a un màxim de 4.000 euros, corresponents a 10 treballadors-.

Aquestes subvencions, gestionades directament pel consistori, tenen l’objectiu de fer costat als sectors comercials locals afectats per la crisi derivada de la COVID-19 que no van poder accedir a les ajudes en la primera fase del pla. Les perruqueries, els serveis de fotografia, les floristeries o els taxistes, són alguns dels serveis que podran sol·licitar les ajudes.

El regidor de l’àrea d’Estratègia i Innovació, Andrés Campos, ha explicat que “la novetat més important d’aquesta segona fase és la flexibilització dels criteris que regulen la concessió de les subvencions”.

Per a poder beneficiar-se de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir és necessari complir uns certs requisits, entre ells, ser autònom o empresa amb un màxim de 10 treballadors, tindre el domicili fiscal o el local on es desenvolupe l’activitat a Torrent i no haver sigut beneficiari de la primera fase del pla ni de l’ajuda en un altre municipi.

“Volem que les ajudes arriben a un major nombre de persones de diferents sectors afectades per la crisi derivada de la COVID-19”, ha afegit la regidora de l’àrea d’Hisenda, Esmeralda Torres.

Tota la informació sobre aquesta segona fase del pla i els tràmits per a la sol·licitud podran consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament de Torrent www.torrent.es.