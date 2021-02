Torrent obri el termini per a sol·licitar les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir

Connect on Linked in

Des de demà fins al pròxim 16 de març, els autònoms i les microempreses torrentinas podran accedir a aquestes ajudes directes gestionades pel consistori, que oscil·len entre els 2.000 i 4.000 euros

Aquestes subvencions tenen una quantia de 2 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament de Torrent aporta al voltant de 300.000 euros

L’Ajuntament de Torrent ha obert el termini per a accedir a les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir, les subvencions directes gestionades pel consistori per a fer costat als autònoms i microempreses locals pertanyents als sectors més afectats per la crisi derivada del COVID-19, les quals ascendeixen a un import d’1.973.516 euros, aportant l’ajuntament 296.027 euros del total. En aquest aspecte, a Torrent es veuran beneficiades d’aquesta iniciativa més de 600 activitats econòmiques, desglossades principalment en activitats hostaleres, culturals, esportives, així com venda ambulant, amb una dotació fixa de 2.000 euros i una variable de 200 euros per treballador –fins a un màxim de 4.000 euros, corresponents a 10 treballadors-.

D’aquesta manera, des de demà fins al pròxim 16 de març, podran sol·licitar aquestes ajudes els autònoms i microempreses que complisquen els següents requisits: comptar amb un màxim de 10 treballadors, afiliats a la Seguretat Social a data de 31 de desembre de 2020; tindre el domicili fiscal a Torrent; i estar al corrent d’obligacions i pagaments amb Hisenda i la Seguretat Social. Per a això, hauran d’emplenar i presentar la sol·licitud a la qual es pot accedir a través de l’enllaç: https://www.torrent.es/torrentpublic/inicio/serveis/ajudessubvencions



Amb el propòsit de facilitar informació sobre el procés de sol·licitud i resoldre qualsevol dubte, l’ajuntament ha disposat en la pàgina web, en el link www.torrent.es/planparentesis, un espai on poder consultar els criteris reguladors de la subvenció, així com sol·licitar les ajudes o consultar els codis de les activitats que poden accedir a aquestes. A més, també s’ha reforçat el servei d’atenció presencial a la ciutadania, amb major personal i un horari dedicat en exclusiva per a aquest fi. Igualment, a través de l’empresa municipal IDEA’T, s’ha habilitat un servei d’assessorament personalitzat per a les persones interessades, amb les quals es contactarà després de completar el formulari que apareix en el següent enllaç: http://bit.ly/resistir_consulta.