Torrent obri la convocatòria per a sol·licitar les subvencions a les entitats i clubs esportius de la ciutat

Connect on Linked in

Les sol·licituds poden presentar-se fins al dia 11 de juny de 2019

L’Ajuntament de Torrent, a través de la Fundació Esportiva Municipal (FDM), ha obert la convocatòria per a presentar les sol·licituds de les subvencions a les entitats i clubs esportius de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa que té com a finalitat la promoció i foment de la pràctica esportiva en totes les edats, però especialment en l’esport de base, esport femení i esport adaptat. L’import total destinat a aquestes ajudes econòmiques és de 23.000 euros.

En aquest sentit, a l’efecte de les bases s’entén per esport base el practicat per equips o esportistes en les categories de prebenjamín, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil o equivalents; esport femení el practicat per equips o esportistes que estiguen inscrits en competicions femenines de qualsevol categoria; i esport adaptat, el practicat per equips o esportistes amb diversitat funcional inscrits en el Federació d’Esports Adaptats, independentment de l’edat o categoria dels esportistes i equips.

Les sol·licituds poden presentar-se fins al dia 11 de juny de 2019 de manera electrònica a través de la seu de l’Ajuntament de Torrent (www.torrent.es). Més informació: http://bit.ly/2jxeqqn