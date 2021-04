Torrent ofereix assessorament sobre el Pla Renhata 2021 per a la reforma d’habitatges

Connect on Linked in

Les subvencions aniran destinades al acondiconamiento i millora d’habitatges d’ús habitual i amb més de 20 anys

L’Ajuntament de Torrent, a través de Nous Espais, posarà a la disposició dels veïns i veïnes de la ciutat tota la informació relativa al Pla d’Ajudes Renhata 2021 que promou la Conselleria d’Habitatge, en referència a la rehabilitació i millora d’interiors en habitatges particulars.

Per a facilitar la presentació de sol·licituds que vulguen acollir-se a aquest pla, l’ajuntament disposa d’un servei d’informació en el qual es pot consultar els procediments i els tràmits que es necessiten per a acompanyar les sol·licituds. L’empresa Nous Espais, amb competència en els assumptes municipals relatius a l’habitatge, compta amb un equip tècnic que ofereix la seua ajuda en termes d’orientació i assessorament. Així doncs, els qui estiguen interessats a sol·licitar aquestes subvencions poden contactar per telèfon, en el 96 156 54 56, i sol·licitar una cita en Nous Espais Torrent, l’oficina de la qual es troba en la Plaça Major, 31, baix.

És important recordar que per a iniciar els tràmits i les consegüents reformes cal buscar una empresa que actue com a tècnic col·laborador i presentar un testimoniatge fotogràfic que acredite les actuacions realitzades, així com les factures que justifiquen l’abast de les obres i les dates d’inici i finalització d’aquestes.

D’altra banda, convé afegir que els beneficiaris d’aquestes subvencions podran ser tant propietaris com usufructuaris i arrendataris de l’habitatge, sempre que aquesta siga considerat habitatge habitual. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de maig de 2021 i es podrà fer de manera telemàtica, sempre que es presente la documentació requerida mitjançant formularis oficials.

Finalment, assenyalar que les ajudes del Pla Renhata 2021 van destinades al foment i millora de la qualitat dels habitatges –amb més de 20 anys d’antiguitat i sempre que siga la residència habitual-, en particular per a la reforma de cuines, banys i lavabos; o bé per a adaptar la casa a les necessitats de persones amb diversitat funcional –ampliació d’espais, portes o instal·lació de dispositius amb senyals acústics o lluminosos. També s’inclouen en aquest pla les reformes destinades a la instal·lació de sistemes de domòtica, per a persones amb diversitat funcional o amb mobilitat reduïda.