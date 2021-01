Torrent ofereix els seus recursos a la Generalitat per a la campanya de vacunació contra el COVID-19

Connect on Linked in

El consistori ha posat a la disposició de la Conselleria de Sanitat d’espais i mitjans municipals perquè els professionals sanitaris puguen realitzar la seua labor en les millors condicions possibles

L’Ajuntament de Torrent ha posat a la disposició de la Generalitat els mitjans dels quals disposa per a donar suport en la campanya de vacunació contra el COVID-19. D’aquesta manera, el consistori s’ofereix a cedir i habilitar una sèrie d’espais municipals perquè els professionals sanitaris puguen realitzar el seu acompliment en les millors condicions possibles, com ja va succeir amb el pla de vacunació contra la grip comuna –procés per al qual es va habilitar el centre Verge de l’Olivar amb l’objectiu de desenvolupar aquesta activitat d’una manera més segura- o amb la cessió d’espais municipals per a l’ampliació de l’ambulatori del Vedat durant els primers mesos de la crisi sanitària i que continua funcionant.

“Des de l’Ajuntament reforcem el nostre compromís amb la lluita contra la pandèmia, continuem treballant i col·laborant amb la Generalitat, aquest oferiment té un objectiu: una vacunació eficient i segura”, destaca la regidora de Sanitat, Marina Olivares.