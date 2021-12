Torrent organitza activitats de recuperació de zones verdes i jornades d’educació mediambiental

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent i la fundació Limne col·laboren en ‘mans al riu’, jornada de recollida de resíduos en el barranc de l’Horteta

Mans al riu’ és una activitat emmarcada en el programa d’accions del mes del medi ambient organitzat per l’Ajuntament, i és també el eslógan d’una jornada dedicada a la neteja de rius i barrancs en la qual voluntaris i voluntàries s’empraran en tasques de recuperació d’espais verds.

L’Ajuntament de Torrent, per mitjà de l’àrea de Medi Ambient ha organitzat dissabte que ve, 11 de desembre, una jornada per a fer una batuda per la zona del barranc i recollir abocaments i residus que contaminen aqueixa zona natural. Els voluntaris i voluntàries que vulguen participar estan convocats a les 11 h al carrer Mestre Fortea, al costat del barranc de l’Horteta. Aquesta jornada mediambiental compta a més amb la participació de Limne, una fundació que centra el seu treball en la recuperació d’espais naturals i, més concretament, com en aquesta activitat, en la neteja de resíduos que afecten les riberes dels rios i fins i tot al propi curs d’aquests.

El regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau, remarca que “aquestes activitats es plantegen amb un doble objectiu: d’una banda, donar impuls a les iniciatives que promouen entre els més joves l’educació ambiental, ja que el coneixement del medi ambient i el seu respecte són valors que es desenvolupen en la infància; i, d’altra banda, iniciar la recuperació d’espais naturals degradats, per a transformar-los en zones d’esplai a l’aire lliure”.

En la mateixa línia, la fundació Limne ha preparat per als pròxims caps de setmana de desembre altres tallers d’educació ambiental dirigit a grups de 20 o 25 alumnes i que funcionen com a píndoles de biodiversitat, amb una duració màxima de 20 minutos, per a fer més accessibles els continguts científics. Aquests tallers van dirigits especialment a les escoles de la ciutat que vulguen incloure continguts de divulgació mediambiental en els seus programes d’activitats. Per a participar en aquests tallers, les escoles hauran de contactar amb la fundació Limne i comunicar el seu propòsit, ja siga per telèfon, telefonant al 635 475 706, o bé amb un correu dirigit a limne@limne.org.