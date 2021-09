Torrent organitza la Ruta amb bici, dins dels actes programats en la Setmana Europea de la Mobilitat

Connect on Linked in

Un passeig amb bici per un circuit urbà de 2,8 km, que se celebrarà el dissabte 18 de setembre

L’Ajuntament de Torrent, per mitjà de la seua regidoria de Mobilitat i amb la col·laboració del Col·lectiu Soterranya, organitza dissabte que ve 18 de setembre la ‘Ruta amb bici’, una activitat lúdica, recreativa i oberta a tots els ciutadans, que se celebra amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat 2021 i representa el compromís del govern municipal per fomentar pràctiques de mobilitat sostenible.

Es tracta d’un passeig amb bici per un circuit urbà, amb una distància de 2.800 metres, que eixirà a les 11.00 h des de l’ajuntament i acabarà en l’aparcament del Centre Comercial Les Amèriques de Torrent, on s’instal·larà un punt d’avituallament en finalitzar la prova.

Per a participar en aquest passeig amb bici sol fa falta inscriure’s, formalitzant el registre de cada participant en la web www.cronorunner.com, o bé de manera presencial el mateix dia de l’esdeveniment. El termini d’inscripció en línia finalitzarà el divendres a lassa 15.00 h, mentre que per a qui decidisca fer-ho el mateix dia de la ruta, haurà de presentar-se de 9.00 a 10.30 en els voltants de la Plaça Bisbe Benlloch i dirigir-se a la zona habilitada per a les noves inscripcions. En el moment de formalitzar la inscripció, els participants rebran de part dels organitzadors una samarreta i un bitllet per a entrar en el sorteig dels premis que s’entregaran al final del passeig –una bicicleta i un patinet elèctric; a més de la possibilitat de participar en un altre sorteig d’una Play Station 5, si també participen en la marxa virtual del dimecres 22–.

Totes les persones que vulguen gaudir d’aquest passeig amb bici hauran de complir amb les mesures sanitàries que estableix l’actual normativa, és a dir, acudir a la cita amb màscara i mantindre la distància de seguretat en la zona d’eixida. La prova comptarà a més amb servei mèdic i ambulància, que cobriran la totalitat del trajecte.