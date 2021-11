Torrent organitza la seua setmana contra la violència de gènere

Connect on Linked in

La Casa de la Dóna commemora el 25 N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, sota el lema Vives i lliures



Amb motiu del 25 de novembre Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, l’Ajuntament de Torrent presenta una programació d’activitats de sensibilització i prevenció contra la violència, una campanya dirigida a la ciutadania en general, tant per a homes com dones de totes les edats.



Amb el lema de Vives i lliures es presenta la campanya de sensibilització contra la violència que inclou tallers, projeccions de pel·lícules, xarrades i debats, lectures comentades, taules informatives i la representació d’una obra de teatre. Totes aquestes activitats tindran lloc durant aquesta i la setmana vinent, del 19 al 26 de novembre, seran d’accés lliure i es desenvoluparan en diferents escenaris: en les dependències de la Casa de la Dóna, situades al carrer Músic Marià Puig Iago, 8; en el Centre d’Informació Juvenil i a la Biblioteca Metre, en l’avinguda Al Vedat, 103; i en la plaça de la Va unir Musical, al costat del CIJ i la Biblioteca.

El calendari d’activitats s’inicia divendres que ve, 19 de novembre, amb un taller d’autodefensa personal feminista; a les 18.00 h, en el Centre d’Informació Juvenil de Torrent. “L’autodefensa feminista va més enllà d’una classe de defensa personal; aquestes classes ofereixen a les dones les eines i estratègies adequades per a poder enfrontar-se a situacions de perill des de la confiança, la seguretat i l’autoestima”, ha destacat la regidora d’Igualtat, Marina Olivares Hernández.

El dilluns 22 continua la programació d’aquesta setmana dedicada a la prevenció i sensibilització ciutadana contra la violència amb una obra de teatre titulada Desdémona, adaptació del Otelo de Shakespeare. La Casa de la Dóna oferirà, a les 18.30 h, aquesta versió en la qual la protagonista sorgeix del text original per a reflexionar sobre la gelosia i el paper de la dona en la societat.



Es reprenen les activitats amb el cicle de Cinema Violeta, el dimarts 23 de novembre, les 18.00 hores, a la Casa de la Dóna. En aquesta ocasió es projectarà La teta espantada, de la directora peruana Claudia Llosa. Aquesta pel·lícula va ser guardonada amb diversos premis internacionals, com l’Ós d’Or del Festival Internacional de Berlín, i en ella es presenta una visió de la violència que s’exerceix contra les dones en els conflictes bèl·lics. En finalitzar la pel·lícula, s’obrirà un torn d’intervencions per a debatre sobre les escenes en què es fa patent la violència sexual.



Per al dimecres 24 la Casa de la Dóna ha preparat una conferència sobre la igualtat en les relacions de parella. Fina Sanz -pedagoga, sexòloga i psicòloga amb àmplia experiència professional en assumptes relacionats amb les teràpies de parella i artífex del concepte del bon tracte- conduirà aquesta trobada en el qual parlarà sobre les claus de les relacions plaents, autònomes i justes, exemptes del binomi domini-submissió dels contextos masclistes.



El dijous 25 de novembre se celebra el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència que s’exerceix contra la Dona i serà, per tant, el moment central d’aquesta setmana.



La regidora d’Igualtat, Marina Olivares, insisteix a remarcar que “les dades i informes més recents revelen un creixement i intensificació dels casos de violència contra les dones i violència en la llar. Per això –assenyala–, creiem que es fa necessari un esforç col·lectiu general per a detindre aqueixa tendència i, des de les polítiques d’atenció i protecció a les víctimes de violència, volem reforçar aquestes iniciatives de sensibilització i prevenció, com les que hem organitzat per a aquesta setmana en què celebrem el 25 N”.



Per aquest motiu, la Casa de la Dóna ha organitzat una marxa i homenatge a a les víctimes de la violència contra les dones per a la vesprada del 25N. Al llarg d’aquesta jornada s’han programat a més altres activitats que inclouen la instal·lació d’una taula informativa i la realització de diversos tallers en la plaça Bisbe Benlloch, així com una concentració a les portes de l’ajuntament a les 12 del migdia.



Finalment, el divendres 26 conclouen les activitats d’aquesta setmana amb la inauguració, a les 18.30 h, de l’espai Lectures violetes, una secció de la Biblioteca Metre en la qual s’han recopilat llibres infantils, novel·les, assajos i investigacions dedicats a temes d’igualtat i de violència de gènere.