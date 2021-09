Torrent organitza les II Jornades Educatives d’inici de curs 2021-22

Print This Post

En la sala d’actes del Antic Mercat se celebren les conferències sobre els nous reptes de l’actual sistema educatiu

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torrent ha col·laborat amb el Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de la Comunitat Valenciana en l’organització de les II Jornades Educatives d’inici de curs 2021-22, que se celebren en la sala d’actes del Antic Mercat durant els dies 6 i 7 de setembre

L’objectiu d’aquestes conferències és reunir professionals, tècnics i administradors de la docència per a analitzar el futur més immediat del sistema educatiu, davant els nous reptes que planteja la modificació de la llei d’educació, especialment respecte als criteris que regulen l’organització dels centres educatius

Així, en la conferència de hui, ha pres la paraula José Manuel Francés Aloy, inspector d’educació, per a analitzar els canvis en el sistema educatiu que planteja la LOMLOE, nova llei educativa també coneguda com a llei Celaá, per la qual es modifiquen alguns aspectes de l’anterior llei d’educació.



A més, la jornada del dimarts es dedicarà a aprofundir en els documents de la nova llei que regulen l’organització i el funcionament dels centres educatius.