Torrent organitza un acte institucional en record de les víctimes i en homenatge als treballadors essencials

Tindrà lloc aquest dissabte, 27 de juny, en l’Hort de Trénor, amb aforament limitat i complint amb totes les mesures higièniques i sanitàries

Amb la finalitat de l’estat d’alarma i entrant en la nova normalitat, l’Ajuntament de Torrent durà a terme un merescut reconeixement “En record de les víctimes i en homenatge als treballadors essencials”. L’acte institucional tindrà lloc el dissabte 27 de juny en l’Hort de Trénor, a partir de les 19.30 hores, on hi haurà un aforament limitat i es complirà amb totes les mesures recomanades per les autoritats sanitàries, com les higièniques o el distanciament social.

En l’esdeveniment estaran convidades les famílies de les víctimes del COVID-19, així com les persones representants dels serveis essencials que durant aquests últims tres mesos han estat treballant i combatent el virus en primera línia.

Així mateix, la vesprada del dijous 25 de juny, la comunitat religiosa de Torrent es reunirà les 19 hores per a celebrar una cerimònia en memòria de totes les víctimes del coronavirus en la parròquia de San José.