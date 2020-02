Torrent organitza un programa d’activitats per a lluitar contra el càncer infantil

Print This Post

Emmarcat en el programa d’activitats que Col·lectiu Soterraya ha preparat per a conscienciar en la lluita contra el càncer infantil en col·laboració amb l’associació Aspanion Xiquets amb Càncer, ahir a la vesprada va tindre lloc la xarrada “35 anys al costat dels xiquets, xiquetes i adolescents amb càncer i les seues famílies”, a càrrec de Marián Germes García. Un acte al qual va assistir l’alcalde Jesús Ros, acompanyat del regidor de Benestar Social, José Antonio Castillejo. Les activitats continuen aquest dissabte, 15 de febrer, amb una volta amb bici i patins per la ciutat. Als peus de la Torre, a les 10 h, es congregaran les persones participants. Més tard, a les 11 h, la plaça de la Unió Musical acollirà una jornada de jocs per a totes les edats i una taula informativa amb la participació de Patinar X Torrent.