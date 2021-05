Torrent paga quasi 1.000 euros al dia en hores extres de la Policia Local

Print This Post

Més de 50.000 euros pagats només en els mesos de març i abril

El PP de Torrent ha criticat durament al govern Socialista i de Ciutadans a Torrent pel pagament de les hores extres a la Policia Local, que s’acosten de mitjana als 1.000 euros diaris.

Durant el mes de març es van pagar 28.250 euros, mentre que a l’abril es van pagar 22.566. Els populars subratllen que durant les Falles i la Setmana Santa sol augmentar-se la despesa extraordinària en cobrir-se més serveis dels habituals, no obstant això, enguany i a causa de la pandèmia no s’han celebrat aquestes festivitats.

Els populars porten temps sol·licitant en els plens municipals un augment de la plantilla policial, ja que afirmen que en els últims sis anys s’ha perdut un 30% dels efectius. Segons el PP, aquest desemborsament obeeix a la necessitat de cobrir serveis als quals no s’arriba amb el funcionament ordinari, i per aqueix mateix motiu és urgent augmentar els efectius.

La Presidenta i Portaveu dels populars, Amparo Folgado ha afirmat que “des de 2015 la plantilla de policia ha perdut un terç dels seus efectius a Torrent, al que cal sumar l’anul·lació de les oposicions per la justícia, a causa de la introducció d’ideologia en les bases”, per la qual cosa reclama que es “reforce” a la plantilla.

Per part seua, el regidor encarregat d’aquesta àrea en el PP, Nacho Carratalá “aquest desemborsament exagerat obeeix a una gestió de plantilla ineficient per part de la regidora, l’operativitat pot veure’s ressentida, no es pot estirar de manera indefinida una plantilla a base talonari”

Els populars han anunciat que demanaran explicacions directament a l’alcalde en el ple d’aquest dijous.