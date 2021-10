Torrent participa en la jornada central del projecte “València per la Pau” del Fons Valencià per la Solidaritat

Connect on Linked in

La realització d’un seminari, on han participat ponents com Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Pau i ex director general de la UNESCO, i Lola Bañón, periodista, professora i activista pels Drets Humans, ha centrat aquesta jornada

En la jornada formativa, celebrada a Picassent, ha participat Jose Antonio Castillejo, Regidor d’Atenció i Solidaritat de l’Ajuntament de Torrent.

Jose Antonio Castillejo, Regidor d’Atenció i Solidaritat de l’Ajuntament de Torrent ha participat en Picassent en la jornada “ODS16: Ciutadania per la pau. Educació en i per al conflicte” del Fons Valencià per la Solidaritat, en el marc del projecte “València per la Pau”, cofinançat per la Diputació de València i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Picassent. La jornada ha sigut presentada institucionalment per Conxa Garcia, Alcaldessa de Picassent, Mentxu Balaguer, Diputada de Cooperació Internacional de la Diputació de València, i Álvaro Escorihuela, President del Fons Valencià i Regidor de Serveis Socials a l’Ajuntament de Vila-real. Al seminari també han assistit diferents edils com Verónica Ferri, Vicepresidenta del Fons i Regidora de Serveis Socials a l’Ajuntament de Canals; Rosa Martínez, Vocal del Fons i Tinent d’Alcaldessa de L’Alcúdia; Ferran Lloret, Vocal del Fons i Tinent d’Alcalde de Pedreguer; Vicent Marrades, Vocal del Fons i Alcalde de Corbera; Carles Silla, Regidor de Solidaritat a l’Ajuntament de Picassent; Belén Bernat, Regidora d’Educació a l’Ajuntament de Picassent; i altres edils de municipis socis del Fons Valencià per la Solidaritat.

La jornada ha comptat amb Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Pau i ex director general de la UNESCO, qui ha exposat des d’una mirada col·lectiva la cultura basada en la pau i la no-violència, així com la importància de la cooperació i la solidaritat en la construcció global d’aquesta. Posteriorment s’ha projectat el documental “Els Fils del Tauler”, del col·lectiu Mirades, amb la presentació de Josep Gayà, director d’aquest. Aquesta projecció exposa les causes i conseqüències que generen els conflictes bèl·lics, i ha sigut seguida d’un espai per a la reflexió col·lectiva que ha comptat amb la participació de Claudia García Giraldo, refugiada colombiana, i Oum Saad Mohamed, refugiada sahrauí. Finalment, la reconeguda periodista, doctora, professora i defensora dels drets humans, especialitzada en polítiques d’igualtat de gènere, ha realitzat una ponència on ha posat l’accent en totes les víctimes dels conflictes, valorant una mirada no exclusiva en la consecució de la Cultura de la Pau. La jornada ha acabat amb una conclusió institucional per part de Verònica Ferri, Vicepresidenta del Fons, i Carlos Silla, Regidor de Solidaritat de l’Ajuntament de Picassent.

“València per la Pau” és un projecte que té l’objectiu d’acostar el ODS número 16 (Pau, Justícia i Institucions Sòlides) a la població valenciana, conscienciant al voltant de la construcció de societats pacífiques, justes i amb institucions democràtiques que respecten les llibertats i els Drets Humans, mitjançant diverses activitats didàctiques i de sensibilització, basades en la Cultura de la Pau i la no-violència. A més, aquesta segona edició compta amb l’exposició “El Fil de la Per”, dissenyada per Suc Estudis Creatius.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana



La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com per exemple les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.