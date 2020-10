Torrent participa en la primera trobada d’alcaldes del programa Intelligent Cities Challenge

Connect on Linked in

La capital de l’Horta Sud comparteix al costat de 100 ciutats de tot el món projectes per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, el medi ambient, la resiliència enfront de catàstrofes i l’eficiència energètica

La ciutat de Torrent va ser triada al juliol per la Comissió Europea per a participar en el programa Intelligent Cities Challenge al costat d’altres 100 ciutats de tot el món. Es tracta d’una gran notícia per a la capital de l’Horta Sud, ja que li permetrà millorar qualitat de vida de la ciutadania, el medi ambient, la resiliència de la ciutat enfront de catàstrofes o pandèmies i l’eficiència energètica per a minimitzar la petjada de carboni.



Així, el regidor de Recursos i Modernització, Andrés Campos, va participar ahir a la vesprada, acompanyat de la regidora de Comunicació, Susi Fererr, i el cap de l’àrea de Modernització, Manuel Herrero, en la primera reunió telemàtica entre alcaldes per a posar en comú el projecte i compartir experiències.

Quant a la primera directriu, a través de l’activitat física i l’envelliment saludable es generarà un pla estratègic que promocionarà la pràctica esportiva i la inclusió social a través d’aquesta tècnica. I d’altra banda, la segona línia inclou el procés de digitalització dins dels serveis públics. En aquest punt, l’edil ha remarcat que a causa de la situació actual generada pel Covid-19, “s’ha vist clara la necessitat d’apostar per un desenvolupament digital en tots els sectors: educació, salut, mobilitat, etc.

I això mateix és el que l’Ajuntament ja havia posat en marxa anteriorment a la pandèmia, per la qual cosa continuarem treballant de la mà del programa Intelligent Cities Challenge per a convertir la nostra ciutat en un espai segur, innovador, intel·ligent i que respecte el medi ambient”.

Seleccionada entre 130 candidatures de 192 ciutats de 20 països de la Unió Europea i el Regne Unit, amb aquest projecte Torrent es posiciona al costat de grans capitals com Madrid o amb un gran nivell innovador com és Singapur.