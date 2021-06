Torrent participa en les jornades de la XXXIII Trobada d’Escoles en Valencià

Una jornada recreativa i reivindicativa de la llengua i la cultura valencianes que reuneix col·legis i entitats municipals de la comarca

La XXXIII Trobada d’Escoles en Valencià, que no es va poder celebrar en 2020 a causa de la situació sanitària, ha tornat enguany, encara que no amb les tradicionals trobades multitudinàries, sinó en xicotets actes i amb aforament limitat. El passat cap de setmana Alaquàs es va convertir en el centre de les activitats de la celebració d’aquesta trobada que reuneix la comunitat educativa amb entitats, associacions i clubs que treballen per la promoció, l’ús i la defensa de la llengua valenciana, a més de reivindicar-la com a element de present i futur, un esdeveniment en el qual la participació de Torrent no podia faltar, que va estar representat per dos alumnes del Col·legi Lope de Vega, al costat dels seus professors i professores, així com per l’Alcalde Jesús Ros i la regidora d’Educació, Patricia Sáez..

Aquesta ReTrobada, organitzada pel Guaix, que és la Coordinadora del Valencià a l’Horta *Sud, ha celebrat la seua jornada central el passat 29 de maig en el Parc del Dijous d’Alaquàs, on els representants de les entitats van compartir amb escolars i professorat les activitats recreatives que havien sigut programades. Al matí, els participants en aquesta trobada van plantar algunes espècies de plantes autòctones; a continuació es va repartir el cartell de record de la ReTrobada. La jornada es va tancar amb la lectura del manifest ‘La *llavor del *valencià’ i, finalment, amb una actuació de Marcel el *Marcià, una proposta musical per al públic infantil.

La participació de la ciutat de Torrent, que va ser seu de “els Trobades” l’any 2018, va posar de manifest el compromís del consistori en el foment i promoció de les activitats educatives i de protecció de la “llengua pròpia dels valencians i els valencianes” tal com va expressar Patricia Sáez, qui va voler posar en relleu “l’important esforç i treball per la promoció del valencià que ha vingut desenvolupant-se en aquestes trobades, vint-i-un anys després de la primera vegada que Alaquàs va acollir aquesta cita, i esperem continuar difonent l’essència d’aquestes Trobades d’Escoles en Valencià, compten amb el nostre suport”.