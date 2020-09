Torrent participarà en una marxa virtual per la Setmana de la Mobilitat

Connect on Linked in

Entre les propostes, aquesta vesprada es durà a terme la campanya “Posa’t en el seu lloc no en el seu lloc” a càrrec de ASIDIT

La Setmana de la Mobilitat Sostenible a Torrent va donar el tret d’eixida el dimecres passat i durant el cap de setmana s’han dut a terme diferents activitats per a fomentar entre la societat torrentina l’ús del transport sostenible pensant en la importància d’afavorir al medi ambient. Malgrat ser una setmana atípica a causa de la situació generada pel Covid-19, l’Ajuntament de Torrent ha adaptat la programació a les circumstàncies, per exemple dissenyant una marxa virtual dissabte que ve o realitzant una xarrada online. L’agenda d’activitats es contempla amb la gratuïtat del servei d’autobús municipal TorrentBus durant aquests dies.

El divendres a la vesprada va tindre lloc l’anomenat Pàrquing Day, una

iniciativa de Col·lectiu Soterranya. La cita, que va tindre lloc en l’avinguda Al Vedat, és una proposta per a reivindicar des de l’entitat a través d’un aparcament de bicis la necessitat d’un espai públic de qualitat a la ciutat i així retornar el carrer a les persones i promoure la mobilitat sostenible per a garantir la seguretat de la ciutadania amb aquest mitjà de transport ecològic.



L’equador de la Setmana de la Mobilitat va arribar el dissabte a la vesprada, moment en el qual es va realitzar una xarra via online, a través de la pàgina Facebook de l’Ajuntament de Torrent, a càrrec dels responsables del Pla de Mobilitat Urbano Sostenible de Torrent (PMUS), Ignacio Díez Torrijos, Tècnic en CERCLE, i Jordi Giner Coté, Tècnic en MCRIT. En la ponència van explicar tots els detalls d’aquest important projecte que pretén impulsar els canvis necessaris en la mobilitat urbana per a millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes

El programa continua aquesta vesprada amb una campanya a càrrec de l’Associació per la Integració de Discapacitats de Torrent (ASIDIT), associació que té com a principal objectiu l’eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de mobilitat per a aconseguir una ciutat adaptada a tots i totes. Així doncs, aquesta vesprada de 18 a 19 hores tindrà lloc en l’avinguda Al Vedat (entre els números 9 i 15) sota el lema “Posa’t en el seu lloc no en el seu lloc” per a conscienciar a la població sobre la importància de respectar els aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

Marxa virtual



Una marxa virtual de 6 km tancarà la Setmana de la Mobilitat Sostenible de Torrent 2020, una activitat participativa i oberta a tots els torrentinos i torrentinas. Per a formar part de la marxa cal sol·licitar cita prèvia al departament de Mobilitat a través del telèfon 96 111 18 02 (en horari de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres) o a través del formulari de la web www.torrent.es. Una vegada feta la inscripció, el públic participant ha d’acudir a recollir la samarreta i la borsa del corredor en l’oficina habilitada per a això en les dependències municipals del carrer Ramón y Cajal, 7. Més informació i els enllaços de descàrrega de l’app en el següent enllaç: https://www.torrent.es/torrentpublic/inicio/serveis/transport/semanamov.html

Aparcabicis en centres educatius

Amb la “volta al col·le” i coincidint aquest mes de setembre amb la Setmana de la Mobilitat, el regidor de l’Àrea de Mobilitat i Transport s’ha reunit amb directors de diversos centres educatius del municipi per a coordinar i abordar necessitats de mobilitat amb la finalitat de facilitar el retorn a les aules de l’alumnat torrentino de la manera més segura davant aquesta situació de crisi sanitària. Alguns d’aquests centres, com ha sigut el cas de l’IES Vetles e Vents, ha mostrat el seu interés a sol·licitar la instal·lació de dues aparcabicis aquest mes, donat l’increment d’ús d’aquest mitjà de transport entre els seus estudiants. Claramonte ha destacat que “és important que des de la comunitat educativa s’aposte per la conscienciació cap a una mobilitat sostenible entre els més joves”.