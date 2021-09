Torrent perd una subvenció contra la violència de gènere per tindre deutes amb l’Agència Tributària

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Folgado: “l’equip de govern del Sr. Ros ha d’explicar als ciutadans de Torrent, les raons de per què tenim deutes amb l’Agència Tributària i perdem una subvenció per a actuar contra la violència de gènere”

La Diputació de València ha denegat a l’Ajuntament de Torrent una subvenció destinada als ajuntaments que integren la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere, per tindre deutes amb l’Agència Tributària. Així va quedar reflectit en el Butlletí Oficial de la Província de València el mes d’agost passat.

La portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado es pregunta “per què té l’Ajuntament de Torrent deutes amb Hisenda i de quin deute es tracta, per a perdre subvencions importants, quan tenim superàvit en els comptes”.

Tan sols onze ajuntaments de tota la província han perdut aquesta subvenció contra la violència de gènere en 2021 per diferents raons, enfront dels 92 que sí l’han rebuda.

Els populars afirmen “sentir vergonya” perquè l’Ajuntament de Torrent tinga deutes amb l’Agència Tributària i sol·liciten de l’equip de govern que explique les raons, “l’equip de govern del Sr. Ros ha d’explicar als ciutadans de Torrent, les raons de per què tenim deutes amb l’Agència Tributària i perdem una subvenció per a actuar contra la violència de gènere, o és que ha gastat ja tot el superàvit a comprar solars, palauets i edificis”, es pregunta la líder de l’oposició.

Folgado també afirma que “el pròxim 25 de novembre celebrarem el Dia Contra la Violència de Gènere a Torrent, però a la vista està el nul interés del seu equip de govern en la prevenció enfront de la violència contra la dona, en una època en la qual veiem que s’està incrementant, per no complir els requisits que se’ns demana per a poder rebre aquesta subvenció”.