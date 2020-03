Torrent posa el fermall final a la Setmana de la Dóna amb la participació en la marxa reivindicativa de València

Connect on Linked in

El teatre “3 xiques i un tren” i el taller “Històries de Dons” van ser les activitats triades per al dissabte a la vesprada

La XXXIV Setmana de la Dóna va arribar aquest cap de setmana a la seua fi amb diferents activitats subratllant l’important paper de totes les dones en la societat i la igualtat entre homes i dones. Durant set dies, del 2 al 8 de març, l’Ajuntament de Torrent, a través de la delegació d’Igualtat, ha dut a terme una agenda sota el lema “Març, el mes dels dónes més visibles. Dóna, no et desconnectes del teu mateix”, una programació que ha tingut una mica de tot, com a ponències, teatre, exposicions i l’acte de lliurament del premi Dóna Atenea, que enguany ha recaigut en la periodista Ana Coronado Esparver, directora del Butlletí d’Informació Municipal (BIM).

D’aquesta forma, després de la jornada de convivència que va tindre lloc el divendres amb una marxa des de la plaça Unió Musical fins a arribar al Parc Central, on es va realitzar un menjar; el dissabte va arribar el moment per a participar en “Històries de Dons”, organitzada per la Comissió 8 de març, a casa de la Dóna. La cita, que va reunir un gran nombre de persones, va acabar amb l’obra de teatre “3 xiques i un tren”, en la sala d’actes de l’ajuntament per part de la companyia Bocart Teatre, capitanejat per un grup de dones torrentinas joves i lluitadores.

Finalment, la Setmana de la Dóna va arribar al seu punt final, el Dia Internacional de la Dona, 8 de març, amb la participació d’una delegació torrentina, encapçalada per la regidora de Polítiques d’Igualtat, Marina Olivares, en la marxa reivindicativa de ORDIT Feminista, que va tindre lloc el diumenge a València. “Hem tancat la Setmana de la Dóna amb gran satisfacció, a causa de la bona resposta per part del públic que s’ha sumant a participar en totes les activitats proposades, fent d’aquesta setmana un èxit”, ha conclòs Olivares que, a més, ha explicat que “des de l’Ajuntament de Torrent i la Casa de la Dóna continuem treballant, durant tot l’any, en activitats que ressalten la figura de la dona, la igualtat i els seus drets”.

Setmana de la Dóna en els col·legis

Un dels escenaris que també han tingut una rellevància important en l’agenda d’activitats han sigut els centres escolars que, en col·laboració amb l’equip responsable d’igualtat, al llarg de tota la setmana han acollit una varietat de tallers. Els xiquets i xiquetes de 2a de Primària van participar en el taller “De major vull ser jo”; i l’alumnat de 5é de Primària, va treballar la igualeu a través dels videojocs i una segona dinàmica que tractarà els estereotips a través de la música. Finalment, els xics i xiques de Secundària han abordat la importància de la igualtat i de celebrar la Setmana de la Dóna.