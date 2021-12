Torrent posa en circulació més d’1.200.000 € en compres en el comerç local gràcies a la Targeta +25

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La iniciativa suma un 25% més al seu valor de compra i aporta fins a 100 € per cada targeta per a gastar en els establiments de Torrent fins al 31 de desembre de 2022



Amb la finalitat d’impulsar les compres a la ciutat i revitalitzar el sector del comerç local, L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’T, ha posat en marxa una nova edició de la iniciativa “Targeta +25”, emmarcada dins de la campanya “100% amb el comerç de Torrent”.



Es tracta d’una proposta que incentiva les compres en els establiments de la ciutat, recompensant a la clientela amb un 25% més de l’import pel qual adquirisca aquesta targeta, una manera de reconéixer el seu compromís amb el comerç de proximitat. Per exemple, si una persona compra una “Targeta +25” per un valor de 400 €, IDEA’T li gratificarà amb 100 € més, per la qual cosa rebrà una targeta de 500 €.



El pressupost inicial destinat a la campanya és de 240.000 euros, per la qual cosa, gràcies a aquesta iniciativa, l’ajuntament posarà en circulació més d’1.200.000 € en vals, que aniran directes al comerç de Torrent. En aquest punt, el regidor d’Economia, Andrés Campos, ha comentat que “s’espera un bon acolliment per part dels ciutadans perquè l’any passat va ser un gran èxit i enguany ja es coneix la campanya i la gent estava esperant-la”.



Per part seua, la regidora de Relacions amb Idea’t, Marina Olivares, ha posat l’accent en la importància d’aquesta iniciativa per a fer costat al comerç local en aquests moments: “La “Targeta +25” aconsegueix que comprant en el comerç local guanyem tots: comerços i consumidors”.



La targeta es pot adquirir fins al 30 de desembre de 2021 a través de la pàgina web www.ideat.org. Cada persona podrà comprar targetes per un valor màxim acumulat de 400 euros i podrà gastar-la en els establiments adherits fins al 31 de desembre de 2022.



Les targetes podran utilitzar-se per a comprar en més de 250 establiments que s’han sumat a la iniciativa i que també tenen el seu espai publicitari en la web www.ideat.org. Al llarg de 2022, podrà incorporar-se més comerços a aquesta iniciativa en la qual ja participen establiments dels diversos sectors com l’alimentació, moda, complements, ferreteries, moda infantil, sabateries, informàtica, farmàcies i parafarmàcies, mobles i decoració, fotografia, perruqueria, estètica, indumentària i agència de viatges, entre molts altres.