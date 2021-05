Torrent posa en marxa la preparació del Campus d’Estiu Social

Connect on Linked in

Aquesta nova edició del campus presenta canvis en el seu desenvolupament per a garantir el compliment dels protocols sanitaris

L’Ajuntament de Torrent, a través de la seua àrea d’Atenció i Solidaritat, ha donat a conéixer, en la tradicional trobada amb els mitjans de comunicació, els detalls de la posada en marxa del campus d’estiu social que tindrà lloc del 28 de juny al 31 d’agost de 2021, de 9 del matí a 15h.

Dirigit a un centenar de xiquetes i xiquets d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys en situació de vulnerabilitat, aquest campus d’estiu té com a objectiu fomentar i promoure activitats d’oci i temps lliure des d’una perspectiva saludable. Atenent les necessitats bàsiques d’alimentació, els xiquets i xiquetes rebran una dieta equilibrada, incloent desdejuni, esmorzar i menjar.

Per a garantir la seguretat, s’ha posat en marxa un protocol COVID amb mesures encaminades a complir amb les recomanacions sanitàries. Aquesta qüestió ha influït a l’hora de realitzar el campus en dos centres educatius en lloc d’un només, com es realitzava amb anterioritat. Per això, al col·legi Lope de Vega, que ha acollit en anys previs aquest campus, se suma el centre Sant Joan Baptista. “Els col·legis han demostrat, durant aquests mesos, ser espais segurs i preparats per al desenvolupament d’activitats sense risc”, ha destacat José Antonio Castillejo, regidor de l’àrea d’Atenció i Solidaritat.

Amb aquest projecte es recupera la presencialitat i la convivència que caracteritza el desenvolupament d’aquest campus. Al mateix temps, s’ofereix una alternativa d’oci saludable a través d’activitats i jocs tenint en compte el respecte a la diversitat.