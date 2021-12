Torrent posa en marxa una campanya de retolació en valencià als mercats

Connect on Linked in

“Al mercat de Torrent, valencià per a tot”, una iniciativa per a impulsar l’ús del valencià en el comerç de la ciutat

La Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament de Torrent ha posat en marxa una campanya de retolació en valencià als mercats, l’objectiu de la qual és donar més visibilitat a la llengua en l’àmbit comercial, així com normalitzar l’ús del valencià oral i escrit en totes les parades dels dos mercats de Torrent.

Per a portar endavant aquesta iniciativa, l’Ajuntament a través de l’Oficina ha facilitat i instal·lat en els dos mercats municipals -l’Antic Mercat i el Mercat de Sant Gregori- una sèrie de diversos elements materials com ara unes pancartes exteriors per a les façanes dels mercats i els cartells penjats del sostre, per a l’interior del recinte, amb indicacions específiques de cada passadís segons les parades: fruita i verdura, pa i dolços, carn i embotit, ultramarins, saladura i variants, peix i marisc, ous i pollastre i xarcuteria.

D’altra banda, s’han col·locat vinils amb dibuixos i lèxic específic adherits al taulell de cada parada, perquè la gent que hi anirà a comprar hi trobe el nom de qualsevol producte que estiga a la venda. A més en l’Antic Mercat, s’han col·locat uns altres vinils amb les denominacions de fruites, verdures, carns, peixos i la resta de lèxic també en els vidres laterals exteriors que es poden veure i llegir des de fora del mercat. En el Mercat de Sant Gregori com que la disposició de les parades és diferent els vinils amb els dibuixos i el lèxic s’han col·locat en uns pilars interiors i això també permet que la clientela puga trobar fàcilment el nom en valencià del producte

La intenció d’aquesta campanya és promoure l’ús del valencià, a més de les converses, també per escrit, fent servir la retolació de reclam i alhora de referència per a difondre l’ús normal de la llengua. “Tot i que fins ara el valencià es podia sentir de manera habitual en les converses entre la clientela del mercat i els venedors, amb esta campanya que ha posat en marxa l’Oficina de Promoció i Ús de Valencià, el valencià també es podrà veure als rètols, per tot el mercat, i esperem que això servirà per a familiaritzar-se amb el vocabulari i reforçar els coneixements de la llengua escrita; a més, quan no sapiguem el nom d’alguns productes, podrem aprendre’ls en oir-lo i veure’l escrit”, ha explicat la regidora de Dinamització Lingüística, Patricia Sáez.

D’aquesta manera, les persones que solen anar a comprar al mercat hi podran trobar les formes escrites de paraules que ja coneixen, podran aprendre el nom correcte d’alguns productes que oralment es diuen de manera inadequada i en definitiva, podran familiaritzar-se amb el nom de tants i tants productes de consum habitual: l’alvocat, l’albergina, l’encisam, el meló de tot l’any, els espinacs, el pit de pollastre, la vedella, el fetge, el rellomello, la sobrassada, el pernil dolç, el llobarro, les anxoves, el lluç, els aladrocs, el rèmol, la tonyina, la tortada, els pastissets de moniato i molts més.

D’altra banda, per a la campanya s’ha buscat que els rètols i cartells presenten un disseny atractiu, modern i alegre i que aprofite també per a promoure l’espai interior del mercat fent més vistoses les parades i els passadissos; i tot això s’ha fet amb el consens dels propietaris de les parades, que s’han mostrat molt contents amb el resultat d’aquesta iniciativa, perquè alhora que es fa promoció de la nostra llengua, també la campanya dona un nou impuls a la renovació i revitalització de les parades del mercat.