Torrent posarà en marxa al setembre un programa pilot d’atenció ciutadana i teletreball

Durant un període de sis mesos els empleats públics realitzaran entre un 25 i un 50% de la seua jornada des de casa

Durant l’Estat d’Alarma el consistori torrentí va ser un dels pioners en la implantació d’aquest sistema, arribant 239 llocs de treball a continuar complint amb les seues funcions d’atenció a la ciutadania a distància des dels seus equips informàtics

A causa de la situació creada pel COVID-19, l’Ajuntament de Torrent ha pres una sèrie de mesures preventives i reactives per a garantir la seguretat de la ciutadania i del personal municipal. D’aquesta forma, després d’una anàlisi dels llocs de treball municipals i de la casa consistorial, es posarà en marxa el “Programa pilot organitzatiu per a la nova normalitat” durant un període de 6 mesos, amb inici programat per a setembre 2020, en relació amb l’atenció ciutadana i el teletreball.

A través de l’ús de les noves tecnologies, aquest projecte pilot desenvoluparà la modalitat de teletreball d’una manera polivalent i telemàtica que garantisca la seguretat i la distància del personal laboral en aquests moments, però que es pretén allargar al futur per a afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral perquè, com bé ha expressat el regidor de l’àrea de Modernització, Andrés Campos, “el teletreball ha vingut per a quedar-se”.

Per això, es planteja un sistema individualitzat de teletreball del 25% de les jornades mensuals, que podrà ser ampliable al 50% per al personal que tinga al seu càrrec menors de 12 anys amb limitacions d’assistència presencial als seus centres educatius o majors dependents amb limitacions d’assistència presencial a centres de majors

Amb aquesta nova iniciativa es continua amb la modalitat de treballar des de casa que el consistori va implantar quan es va decretar l’Estat d’Alarma. Així doncs, gràcies a les eines i el treball de l’equip d’informàtica, facilitades per l’àrea de Modernització, els treballadors municipals van poder seguir amb les seues funcions des dels seus domicilis a través de la plataforma digital i la instal·lació dels seus escriptoris digitals en els seus propis equips informàtics, tenint accés a tots els arxius i documents necessaris per a realitzar totes les tasques com en el treball presencial.

Això és gràcies a la “bona funcionalitat del servei i la capacitat d’adaptació que ha demostrat l’Ajuntament de Torrent, així com a la satisfactòria planificació en matèria de digitalització que hem dut a terme en els últims anys”. Una mostra d’això és que davant la necessitat de teletraballar des de casa, “fins a 239 llocs de treball d’aquesta administració es van adaptar en 8 dies, podent seguir amb les mateixa funcionalitat i oferint una ràpida resposta a les necessitats dels torrentins i torrentines”, segons explica Campos.

En està mateixa línia, també s’ha intensificat, i es continuarà fent, l’ús d’eines de videoconferència per a evitar desplaçaments i les reunions presencials. Fins hui s’han dut a terme 266 reunions online, la qual cosa ha suposat la participació de 1.926 persones.

TDIC Un altre dels serveis que també es va adaptar des del primer moment ha sigut l’oficina d’atenció ciutadana (TDIC) que durant l’Estat d’Alarma va seguir pràcticament a ple rendiment a través de la plataforma digital www.torrent.es. Emissió de certificats digitals o de padró han sigut els tràmits més demandats per la ciutadania durant els últims mesos. L’edil ha ressaltat que “Torrent compta amb un sistema d’atenció que és un referent per a altres administracions, que fins i tot deriven molts dels seus tràmits al nostre *TDIC, ja que no tenen la capacitat per a gestionar-los”.

Per això, amb aquest projecte pilote la ciutadania ha de sol·licitar la seua cita obligatòriament en el TDIC a través de la pàgina web municipal www.torrent.es > Cita prèvia o telefonant al 010. Per a garantir la protecció dels visitants i del personal municipal, el consistori ha concentrat tota l’atenció en la planta baixa en un sistema de finestreta única, on a més se segueixen totes les mesures de seguretat i de neteja, utilització de senyalística per a marcar les distàncies socials, reordenació dels recorreguts d’entrada i eixida, col·locació de mampares de metacrilat per a evitar el contacte físic entre les persones i, finalment, s’ha instal·lat un dispositiu que mesura la temperatura corporal.

Una altra dels avantatges que ofereix el TDIC, i que és una mostra de la capacitat i desenvolupament tecnològic de l’Ajuntament de Torrent, és que disposa d’uns aparells de traducció immediata i simultaneja en tots els idiomes. El que suposa que puga ser atesa qualsevol persona independentment de l’idioma en el qual parle.

Finalment, potenciar el servei d’atenció telefònica 010 mitjançant el reforç de la informació ciutadana telefònica o a través de la pàgina web per a evitar desplaçaments innecessaris són algunes de les mesures que ja s’estan prenent i que seguiran en desenvolupament dins del programa pilot.