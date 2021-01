Torrent premia als participants del concurs ‘Qui sap més?’

El saló de plens de l’Ajuntament va acollir ahir el lliurament de premis, que va comptar amb la presència de l’alcalde Jesús Ros i la regidora de Cultura, Susi Ferrer, juntament amb els membres de les falles concursants

El saló de plens de l’Ajuntament va acollir ahir el lliurament de premis de la primera edició del concurs de preguntes i respostes ‘Qui sap més?’, on l’equip de la Falla Pare Méndez va obtindre la primera posició després d’enfrontar-se a la Falla Barri Cotxera en la gran final. “Estem molt agraïts a les falles per participar en aquesta iniciativa, que promou el coneixement de les tradicions i la cultura de la nostra ciutat des de l’entreteniment, acompanyant als torrentins i torrentins en aquestes festes nadalenques, tan diferents. És per això que estem segurs que aquesta serà la primera de moltes edicions i, després de l’èxit d’enguany, pretenem involucrar a més associacions i col·lectius de la ciutat”, va destacar la regidora de Cultura, Susi Ferrer, durant el lliurament que va tindre lloc a l’Ajuntament, en el qual també va participar l’alcalde Jesús Ros.

D’aquesta manera, els guanyadors de cada semifinal van rebre quatre entrades per a l’Auditori i l’equip campió dues targetes +25 amb 100 euros per a gastar en els establiments del municipi, com a part del programa de promoció del comerç local “100% amb el comerç de Torrent” impulsat pel Consistori, l’equip finalista va rebre també dues targetes per valor de 50 euros cadascuna dins de la mateixa campanya.