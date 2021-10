Torrent premia el rendiment acadèmic de l’alumnat amb millors expedients

Print This Post

90 xiquets i xiquetes de Primària, Secundària i les millors notes de la EBAU dels cursos 18-19 i 19-20 reben el reconeixement del consistori

L’Ajuntament de Torrent ha organitzat en el Auditori un acte de reconeixement al treball i esforç de l’alumnat dels col·legis i instituts de la ciutat que han destacat pel seu expedient acadèmic durant els cursos 2018-19 i 2019-20, i que han sigut distingits ara per la Conselleria d’Educació, després del parèntesi obligat a causa de les restriccions que van estar vigents durant el curs passat.

Així, un total de 90 xiquets, xiquetes i joves de la ciutat han rebut de mans de l’alcalde Jesús Ros i la regidora d’Educació Patrícia Sáez, “un premi extraordinari al rendiment acadèmic en reconeixement a la seua constància i la seua dedicació”, que els ha fet creditors d’aquest premi que concedeix l’administració educativa, tal com ha explicat la regidora. A l’acte van acudir també la inspectora d’educació, Mª Carmen Ortí, i representants de l’empresa Confor Llar, que, com a mostra del seu compromís amb la comunitat educativa de la nostra ciutat, enguany ha concedit un premi extraordinari de 100 euros a cadascun dels alumnes de secundària. Per part seua, la regidoria d’Educació de l’Ajuntament ha concedit un premi a les quinze millors notes de la selectivitat, amb una dotació de 300 euros.