Torrent presenta Arrels IV festival de música i tradició

El Auditori acollirà del 4 al 9 de maig set actuacions de música tradicional i contemporània

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’àrea de Cultura i en col·laboració amb la fundació Capella de Ministrers, organitza l’IV festival de música i tradició Arrels, en el qual gaudirem d’actuacions musicals que combinen diversos gèneres. La quarta edició del festival, que tradicionalment se celebrava al febrer, després de la celebració de la festivitat de Sant Blai, se celebrarà en aquesta ocasió durant la primera setmana de maig, “en un moment en el qual la situació sanitària permet desenvolupar les actuacions amb garanties, gràcies als protocols establits en el Auditori, que permetran gaudir de la nostra cultura mediterrània i de les nostres tradicions d’una forma segura”, ha explicat la regidora de Cultura, Susi Ferrer.

En aquest sentit totes la programació es desenvoluparà íntegrament, i de manera gratuïta, en el Auditori de Torrent. La primera jornada tindrà lloc el dimarts 4 de maig amb una conferència del catedràtic de Sociologia de la Universitat de València, Antonio Ariño, que aborda la transformació de les festes al llarg dels últims anys, amb un concert a càrrec de Ensamble Duna, centrat en la interpretació de temes cantats i instrumentals de l’Edat mitjana. El convidat especial d’aquesta edició ha revelat en roda de premsa alguns de continguts de la seua ponència destacant les “arrels festeres del poble de Torrent”.

En la presentació davant els mitjans ha participat també Carles Magraner, director artístic del Festival Arrels de Torrent, qui ha manifestat la seua “satisfacció per poder compartir amb el públic, després de l’ajornament pel Covid-19, unes propostes vinculades a la tradició i al nostre patrimoni musical. El violagambista i musicòleg ha subratllat que “en aquesta quarta edició, el festival ofereix una conferència i sis concerts amb programes diversos que esperem que siguen del grat de tots”. Magraner ha donat les gràcies a l’Ajuntament de Torrent “pel seu suport i col·laboració amb un esdeveniment que compta en les seues edicions amb prestigiosos intèrprets i formacions, així com amb el Segell Europeu de Qualitat que concedeix l’Associació de Festivals Europeus”.

El dimecres 5 de maig serà el torn de l’espectacle Clarobscur, un concert que presenta Capella de Ministrers en el qual ens ofereix un repertori de música renaixentista i barroca.

Ens situem en la jornada del dijous 6 de maig, amb l’actuació del grup Sedajazz que posa en escena Original Dixiland, música Swing dels anys 20.

Arribem al divendres 7 de maig amb Il Festino Adriano Banchier, una comèdia de 1608 representada per l’Acadèmia CDM. Es tracta d’una obra satírica i burlesca que parodia el llenguatge musical d’aquella època.

I per a tancar aquesta edició, el diumenge 9 de maig ens reserva dues grans actuacions: la posada en escena del llibre dels bèsties, una narració breu del Llibre dels Meravelles de Ramón Llull (l’actuació està a càrrec de Capella de Ministrers i la Companyia Transfermove); i finalment, el concert de Música Grotesca, un estil que tradicionalment trenca els estereotips de la música culta i eclesiàstica i ens trasllada a un món enfrontat a la forma i la norma, dirigida també per Capella de Ministrers.

Les entrades són gratuïtes, reservant amb antelació mitjançant correu a cultura@torrent.es i indicant dia, nom, telèfon i quantitat d’entrades. Excepte per al concert Música Grotesca, en el qual les entrades podran adquirir-se en taquilla o a través de la web del Auditori –www.auditoritorrent.com.

També es poden recollir les invitacions en horari habitual de taquilla del Auditori, fins a 15 minuts abans de l’actuació.

Per a accedir al contingut digital on es detalla el programa de tots els concerts del festival, es pot visitar el següent enllaç: https://arrelsfestival.files.wordpress.com/2021/04/programa_festival.pdf