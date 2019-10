Torrent presenta el Mes del Medi Ambient

Print This Post

Des de l’11 de novembre a l’1 de desembre, els torrentinos i torrentinas gaudiran d’un programa d’activitats format per tallers, xarrades informatives, rutes i molt més

Amb l’arribada de novembre, la ciutat de Torrent es prepara per a celebrar el Mes del Medi Ambient. Des de l’11 de novembre a l’1 de desembre, els torrentinos i torrentinas podran gaudir de tota mena d’activitats entorn del respecte i conscienciació de bones pràctiques cap al medi ambient.

Una aposta forta del programa és l’educació escolar, ja que els xiquets i xiquetes són el futur del planeta i “han de conéixer des de xicotets i xicotetes tots els detalls sobre sostenibilitat, reciclatge i canvi climàtic”. Per això, l’agenda d’activitats donarà el tret d’eixida amb un Ple Verd, a càrrec del Consell de Xiquets i Xiquetes, que aportaran les seues idees cap a un model de ciutat mediambiental i sostenible.

Les fires ambientals són una altra aposta per a arribar al públic infantil, abordant temes tan importants com el canvi climàtic, el reciclatge i l’entorn local Per aquest motiu, els xiquets i xiquetes tindran tres esdeveniments d’aquest tipus. La primera fira serà el dia 15 a les 17.30 h en la plaça Fra Antonio Panes; la segona, dia 22 a les 17.30 h en Pintor Mire; i l’última tindrà lloc a les 17.30 h en la plaça Major.



De la mateixa manera, durant els matins es realitzaran diferents tallers escolars basats en aspectes relacionats amb la biodiversitat i el coneixement de la gran varietat d’éssers vius que existeixen en el planeta terra.

Una altra proposta és el projecte per a plantar una olivera al parc Alcalá Galiano. Al costat de l’alumnat del col·legi del Vaig moldre, i els xiquets i xiquetes del programa Erasmus que el centre escolar està acollint en aquests moments, es plantarà aquesta espècie arbreda el divendres 29.

Les xarrades informatives també estaran presents en l’edició del Mes de Medi Ambient d’enguany. El dijous 14, la Casa de la Cultura acollirà la xarrada “La vida bona en temps d’emergència climàtica”. L’eficiència energètica és un altre dels temes que es tractaran, ja que es realitzarà una jornada sobre aquesta temàtica a casa de la Cultura; el dimecres 28 a les 19 h. D’altra banda, a la mateixa hora i mateix lloc, però el dia 15, Col·lectiu Soterranya oferirà una xarrada informativa sobre salut en els entorns contaminants.

Amb l’objectiu de conéixer les estreles, Astre Torrent presenta la Torre Estavellada; una vetlada perquè els torrentinos i torrentinas puguen pujar a l’emblemàtic monument i poder gaudir del cel nocturn. Això es completarà amb la ruta nocturna per la Serra Perenxisa del divendres 22, on es realitzarà un estudi de les constel·lacions a través de telescopis.

Com a element clau de l’agenda es troben les rutes, iniciatives molt demandades per la ciutadania, ja que poden conéixer el nostre entorn. Per això s’ha preparat una ruta pel Vedat, de la mà d’AV El Vedat i Torrent Verd, el dissabte 16 en el Centre Ambiental El Vedat a les 10 h. I la segona proposta és la ruta pel barranc, que es realitzarà el diumenge 24 a les 10 h al carrer Sant Lluís Beltrán.

El punt final del programa del Mes del Medi Ambient es posarà l’1 de desembre amb una gymkhana de biodiversitat, a les 10.30 h al carrer San Pancracio. I el lliurament de premis del concurs Joguets Reciclats en el Centre Ambiental El Vedat.