Torrent presenta el seu patrimoni en la Fira dels Comarques

Connect on Linked in

La capital de l’Horta Sud es va presentar el passat cap de setmana amb un estand informatiu per a donar a conéixer el seu patrimoni cultural tradicional, paisatgístic i gastronòmic

La ciutat de Torrent es va presentar el passat cap de setmana per a per a participar en la Fira dels Comarques, que ha tingut lloc en la Plaça de l’Ajuntament de València del 24 al 26 de setembre. D’aquesta manera, la capital de l’Horta Sud es va sumar a aquest esdeveniment, organitzat per València Turisme, per a donar a conéixer el patrimoni cultural, tradicional, paisatgista i gastronòmic de la ciutat.



L’objectiu de la fira és promocionar entre els ciutadans la variada oferta d’experiències i destinacions turístiques per a tots els públics que reuneix la província de València, i posar aquesta informació a l’abast de tots i de manera presencial, després de l’edició en línia del passat any.

A més del material informatiu, en l’estand de Torrent es van realitzar demostracions d’elaboració de plats típics, un showcoocking que va tindre gran acceptació entre els visitants.



La regidora de Turisme, Susi Ferrer, explica que aquesta és una magnífica oportunitat per a “posar en valor el nostre, tots els recursos que tenim a Torrent, especialment en un moment que el turisme intern i comarcal de cap de setmana està en auge”.

Per a ampliar informació poden dirigir-se