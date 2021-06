Torrent presenta el seu programa de festes de 2021

Print This Post

La programació s’iniciarà el pròxim 1 de juliol sota el lema: Torrent, Cultura de la Festa, que busca promocionar el talent local extremant les mesures de seguretat

Les activitats i espectacles es diversifica per a evitar grans concentracions i arribarà a un gran nombre de barris de la ciutat

Els xiquets i xiquetes de Torrent gaudiran de set dies d’un ‘Espai multiaventura’ amb inflables, rocòdrom i tallers

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer aquest matí els detalls de la posada en marxa del programa de les seues festes que s’iniciaran el pròxim 1 de juliol.

Durant 30 dies, un total de 52 esdeveniments tindran lloc en 15 ubicacions diferents amb més de 150 persones implicades en la seua preparació i desenvolupament, garantint sempre les mesures de seguretat.

Tant el regidor de l’àrea de Festes, Pascual Martínez, com la regidora de Cultura, Susi Ferrer, han assenyalat que enguany les festes estaran marcades per uns objectius clars: retrobar-se, donar suport al talent local de Torrent i una oferir una atenció especial als xiquets i xiquetes.

Des de l’àrea de Cultura, la regidora Susi Ferrer, ha assegurat que la Cultura “Quasi no ha parat, sempre ha sigut present de manera presencial o virtual, però de manera segura. Iniciem aquest mes de juliol d’una manera activa, amb molta energia i força perquè les activitats arriben a tots els racons de la ciutat, a tots els públics i incidint en el sector infantil”.

“Volem reactivar l’ànim de la ciutadania, donar suport al comerç local i, sobretot, vetlar per la seguretat de tots” ha assenyalat, Pascual Martínez, responsable de l’àrea de Festes.

El tret d’eixida de l’activitat al carrer tindrà lloc el dissabte 3 de juliol quan se celebrarà la ‘Gal·la Talents de Casa’. En aquest esdeveniment es concentrarà l’art local que ens va acompanyar durant el confinament i que un any després podrà gaudir-se de manera presencial. Un dia abans, tindrà lloc la presentació del llibre de Evencio Tortajada ‘Momentos, Silencis i Soledats’.

La programació d’enguany estarà marcada per activitats com el ‘Espai multiaventura Infantil’, impulsat des de les àrees de Cultura i Infància i dirigit als més xicotets, on es podrà gaudir de set dies de diversió amb un rocòdrom, llits elàstics, ludotecas i tallers. Aquesta activitat tindrà lloc del 23 al 29 de juliol en Parc Central de 18.00 a 21.00h. Les activitats infantils es completaran amb un circuit amb teatre, màgia i humor de la mà de Cucurucú Teatre o Magic Jordi, entre altres.

A més, la música i el talent local jugaran un paper fonamental en aquestes festes amb l’esdeveniment ‘Torrent a Dos Bandes’, ‘Música a la Fresca’, ‘Balls i Tradicions al Carrer’ i la ‘Música Enamorada’ de Pascual i Saray, ‘Un Torrent D’Estreles’ de Raúl Ogalla acompanyat d’Alba Carmona, Pedro Soto i Ángela Martínez, i Laura Monsalve acompanyada de les ‘Grans Veus’ de Manu Rodríguez i Germán Scasso.

L’oferta musical es completarà amb el ‘Jazz Panorama’, un ‘Tribut a Sabina’ i el ‘Àgora Sound’ que serà l’escenari d’artistes de la talla de Bely Basar-te, Arnau Griso i Mr. Kilombo. Aquest esdeveniment tindrà lloc el 27, 28 i 29 de juliol. També ho serà el 30 de juliol amb la interpretació de ‘El Pigall de Tormes’ per part de la companyia del Bruixot.

A més, se celebrarà un circuit de monologuistes en diferents punts de la ciutat perquè arribe a tots els públics, que podran gaudir i riure amb les històries i ocurrències d’Oscar Tramoyeres, Patrícia Espill, Miki Dhakai i Jesús Manzano, entre altres.

El tancament de les festes tindrà lloc la matinada del 30 al 31 de juliol amb quinze minuts de l’espectacle pirotècnic amb 200kg de pólvora del ‘Castell de Festes’.