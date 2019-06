Torrent presenta la biografia de Genaro

Connect on Linked in

Palau L’obra recull la història i trajectòria del pintor torrentino a través d’una investigació de cròniques de l’època, arxius i la col·laboració de la pròpia família

La sala d’exposicions del EMAT va acollir ahir a la vesprada la presentació del llibre “Genaro Palau Romero. La trobada amb un artista”, de Jorge Sánchez Antúnez. L’investigador ha recapitulat la història, biografia i vida de l’artista nascut a Torrent, que va il·luminar la pintura valenciana en l’últim terç del segle XIX. Al llarg de 254 pàgines, Sánchez narra la trajectòria del pintor, des del seu naixement i els orígens de la seua família fins als seus últims dies, a través d’una investigació rigorosa mitjançant l’estudi i anàlisi de cròniques de l’època, arxius i, sobretot, la col·laboració de la pròpia família.

L’acte va estar conduït per la directora del Butlletí d’Informació Municipal de Torrent (BIM), Ana Coronado, que va presentar a Jorge Sánchez, i que amb una sèrie de preguntes va revelar com ha sigut el procés d’investigació per a aconseguir crear un llibre sobre Genaro Palau, “una figura que estava en l’injust anonimat, desconeguda pel gran públic i amb tot just rellevància entre els especialistes pel mateix desconeixement de l’autor i la seua obra”, va relatar l’investigador. La regidora de Cultura, Susi Ferrer, va dedicar unes paraules d’agraïment a Sánchez i va ressaltar que “estem posant en valor una figura clau de la cultura torrentina, primer amb una exposició i ara amb una obra biogràfica, perquè la vida de Genaro Palau arribe a les nostres cases i li donem la importància que es mereix”.

Per part seua, l’alcalde Jesús Ros va tancar la presentació ressaltant que “en aquest Any Palau hem descobert i lloc en el lloc que es mereix al pintor torrentino, que ja és patrimoni de totes i tots els torrentinos i de tot el món de l’art”.

L’esdeveniment va comptar amb l’assistència de familiars de Genaro Palau, entre ells, el seu nét José María Goerlich Palau, la corporació municipal, representants d’associacions i col·lectius de la ciutat i una gran quantitat de veïns i veïnes, que no van voler perdre l’oportunitat d’escoltar les paraules de l’autor d’aquesta biografia. A més, el públic assistent va rebre un exemplar del llibre que va poder portar-se a les seues cases per a llegir amb deteniment. D’igual manera, tots els els torrentinos i torrentinas que no van poder assistir, poden recollir aquesta obra biogràfica a la sala d’exposicions del EMAT o en l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Torrent.

Exposició Genaro Palau, un pintor de Torrent

Aprofitant l’ocasió, els assistents van poder fer un recorregut per la mostra, que inclou més de 140 peces de diferents etapes del pintor cedides per institucions públiques, col·leccionistes particulars i la pròpia família de l’artista, s’acomiada pròximament del EMAT. Una exposició que ha rebut a milers de persones des de la seua inauguració el mes de desembre passat, i que encara pot visitar-se fins al dia 30 de juny.

Genaro Palau Romero

L’artista va nàixer el 19 de setembre de 1866, en la plaça Major, possiblement en la zona d’estacionament de vehicles que està en el número 2, al costat d’una sucursal bancària enfront del carrer Sant Cristóbal. Cap a 1872 la família Palau es trasllada a València en ple cor de la Ciutat Vella. Durant la seua joventut va mostrar un gran interés per les pintures de paisatges, flors i les escenes marines, més tard va estar vint anys bolcat a la tauromàquia, i en 1919 va reprendre els seus pinzells per a pintar la naturalesa, influenciat per Santiago Rusiñol.