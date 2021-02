Torrent presenta la primera edició del concurs de TikTok ‘Torrent per la igualtat’

L’objectiu del certamen és recopilar vídeos en la xarxa social per a conscienciar i lluitar per la igualtat entre dones i homes, com a part de les activitats del Dia Internacional de la Dona

La data límit per a concursar és el 4 de març, i podran participar les persones d’entre 14 i 24 anys que visquen o estudien a Torrent, les quals optaran a un premi de 200 euros i un altre de 100

L’Ajuntament de Torrent presenta la primera edició del certamen de TikTok ‘Torrent per la igualtat’, el qual s’emmarca en la iniciativa nacional per al Dia Internacional de la Dona ‘Rodant per la igualtat’, en la qual participaran nombroses localitats amb l’objectiu de recopilar vídeos en aquesta xarxa social per a conscienciar a la joventut de la lluita per la igualtat entre dones i homes. En aquest sentit, els vídeos podran abordar qualsevol temàtica que concernisca la lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida, com ara: l’oposició al masclisme i els estereotips de gènere, la detecció de micro masclismes, el foment de l’apoderament de les dones, la denúncia de relacions tòxiques i la lluita contra la violència de gènere, etc. “Aquesta iniciativa és una gran oportunitat per a conscienciar i involucrar a la joventut en la lluita per la igualtat entre dones i homes”, assenyala la regidora d’Igualtat, Marina Olivares. Així, fins el pròxim dia 4 de març, amb vídeos d’una duració màxima de 60 segons i fent ús de l’etiqueta #Torrentporlaigualdad, podran participar en el concurs les persones d’entre 14 i 24 anys que residisquen o estudien a Torrent, els qui optaran a un primer premi dotat amb 200 euros i un segon premi de 100. Igualment, els centres educatius de Torrent que decidisquen participar, concursaran per un premi especial, consistent en un lot de material de coeducació per al centre. Una vegada es donen a conéixer els vídeos premiats el dia 8 de març, les obres guanyadores de cada certamen local competiran entre elles per a dirimir quina és la millor obra a nivell nacional de la iniciativa ‘Rodant per la igualtat’, premi amb una dotació econòmica de 500 euros que es donarà a conéixer el 25 de març.

Per a més informació sobre la inscripció i les bases del concurs, es pot consultar el següent enllaç: https://bit.ly/3u2bgwp