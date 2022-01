Torrent presenta la segona edició del programa de preguntes i respostes ‘Qui sap més?

Connect on Linked in

El termini d’inscripció estarà obert fins al pròxim 16 de gener

L’objectiu del concurs és promoure entre la ciutadania l’art i la cultura del municipi, especialment de les exposicions realitzades en el EMAT en aquests últims anys



L’Ajuntament de Torrent, a través de l’àrea de Cultura i Turisme, impulsa el segon concurs de preguntes i respostes ‘Qui sap més?’, que en aquesta edició estarà focalitzat a promoure entre la ciutadania l’art i la cultura del municipi i, especialment, a donar a conéixer les exposicions dutes a terme en l’Espai Metropolità d’Art de Torrent (EMAT) durant els seus quinze anys d’existència. A més d’oferir un espai comú d’entreteniment per als torrentinos i torrentinas.



“L’objectiu d’aquesta iniciativa és que la ciutadania conega més la cultura i l’art de la nostra ciutat, així com difondre i promoure el valor del nostre patrimoni i els nostres recursos culturals”, explica la regidora de Cultura, Susi Ferrer.



Igual que en la passada edició, el concurs es dividirà en quatre programes diferents –que seran gravats entre els dies 29 i 30 de gener i s’emetran, a partir del 7 de febrer, en les xarxes socials de l’Ajuntament- i en cadascun s’enfrontaren dos equips, formats per sengles concursants, a manera de semifinal. Posteriorment, els conjunts que resulten vencedors s’enfrontaran en la gran final. Així, els guanyadors de cada semifinal s’emportaran quatre entrades per al Auditori, mentre que l’equip finalista obtindrà dues targetes +25 amb 50 euros cadascuna i el campió altres dues targetes +25 amb 100 euros per a gastar en el comerç local.



Així mateix, el funcionament dels enfrontaments serà el següent: els equips participants hauran de respondre a quatre preguntes -compostes per quatre possibles respostes- en un temps de trenta segons per pregunta; i després es farà una pregunta final, en la qual hauran d’accionar un polsador per a respondre abans que els rivals. A més, les respostes de la primera ronda que s’encerten al primer intent sumaran 30 punts, mentre que el segon intent sumarà 10 punts. Per part seua, l’equip que encerte la pregunta final s’emportarà un total de 60 punts menys els segons que hagen transcorregut fins a donar la resposta.



L’acabe d’inscripció per a ‘Qui sap més?’ estarà obert fins al pròxim 16 de gener, que serà la data límit per a efectuar el registre, i es realitzarà mitjançant un formulari en la pàgina web de l’Ajuntament de Torrent (www.torrent.es). Cal destacar que únicament podran inscriure’s els torrentinos i torrentinas que hagen complit díhuit anys.