Torrent presenta un cicloparc per a bicicletes en la parada de metro Torrent Avinguda

La iniciativa està emmarcada en el projecte europeu Sprout i es tracta d’una iniciativa de aparcabicis de la xarxa Metrovalencia

Coincidint amb el Dia Mundial sense Cotxe, la ciutat de Torrent ha inaugurat el nou cicloparc per a bicicletes en la parada de metro Torrent Avinguda; una iniciativa que part del projecte SPROUT, emmarcat dins del programa europeu Horitzó 2020. Es tracta d’un prototip de aparcabicis de la xarxa de Metrovalencia que s’instal·larà en cinc estacions i parades, sent Torrent la primera ciutat on ja s’ha implantat.

Així doncs, a la presentació de la unitat d’estacionament torrentina ha assistit el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España; l’alcalde Jesús Ros; el regidor de l’àrea de Mobilitat i Transport, Raúl Claramonte; el director gerent d’FGV, Emilio Bayarri, i representants de l’Ajuntament de València i de València-*Port i la seua fundació.

L’alcalde Jesús Ros ha valorat positivament aquest servei per als torrentins i torrentines, “ja que aposta per la mobilitat sostenible a la nostra ciutat, afavorint l’ús de les bicicletes i oferint un espai segur on deixar-les per a poder combinar el seu trajecte amb el transport públic”, ha ressaltat l’alcalde.

Funcionament del cicloparc

Les persones que desitgen fer ús de l’estacionament han de ser portadores d’una targeta carregada amb un títol de transport en vigor. La targeta ha de registrar-se prèviament en la web de metrovalencia.

Per a accedir al cicloparc és necessari acostar aquesta targeta al lector situat al costat de la porta d’accés. Actualment és obligatori l’ús de màscara dins del recinte, així com la neteja de mans amb gel desinfectant.

El temps màxim que pot romandre una bicicleta dins d’aquest Cicloparc és de 24 hores. Passat aquest temps, FGV pot procedir a retirar-la.

Activitats Dia Mundial Sense Cotxe

Paral·lelament a aquesta presentació del cicloparc, el Col·lectiu Soterranya ha organitzat la jornada en la jornada “Torrent millora a peu, amb bici o transport públic”, en la plaça Bisbe Benlloch i en l’avinguda Joan Carles I; una activitat que es completarà amb la que realitzaran aquesta vesprada i que porta per nom “Empaqueta el teu cotxe”.

D’altra banda, ahir a la vesprada es va dur a terme la campanya “Posa’t en el seu lloc no en el seu lloc”, per part de ASIDIT; una iniciativa en l’avinguda Al Vedat per a conscienciar de la importància de respectar els aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda.