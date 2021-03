Torrent presenta un concurs de TikTok per a les comissions falleres de la ciutat

Connect on Linked in

Els Premis TikTok al Valencià en l’Àmbit Faller busquen vídeos originals i inèdits que promoguen l’ús i la correcció del valencià #PremisvalenciàFallesdeTorrent #Valenciàperatot.

L’Ajuntament de Torrent, per mitjà d’una campanya de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, a posta pel foment del valencià i de la cultura fallera de la nostra ciutat, i per això ha promogut la convocatòria d’un concurs de vídeos en què podrà participar qualsevol comissió fallera de Torrent, amb un límit de dos vídeos per falla.

És tracta d’un concurs per a promoure l’ús i la correcció del valencià en l’àmbit faller, per això els obres presentades hauran de mostrar activitats en què és faça servir el valencià en la falla o en el seu entorn, així com altres propals que és centren en el lèxic faller i l’ús correcte de la llengua.

Les bases de la convocatòria exigeixen que el vídeo s’ha de compartir en els xarxes socials amb els etiquetes #PremisvalenciàFallesdeTorrent i #Valenciàperatot. El termini per a licitar i publicar els vídeos en TitTok comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP i finalitza el 15 de maig.

Finalment, els vídeos seran valorats per un jurat presidit per la regidora de Dinamització Lingüística i format per tècnics lingüístics d’ajuntaments valencians i per persones rellevants dels mitjans audiovisuals.

Pel que fa als premis, els guanyadors del concurs rebran una compensació econòmica de huit-cents euros per al primer, zinc-cents per al segon, quatre-cents el tercer i un premi de tres-cents euros per al quart vídeo seleccionat.