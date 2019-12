Torrent presenta un intens programa nadalenc carregat de diversió, solidaritat i inclusió

Connect on Linked in

El 31 de desembre la plaça Unió Musical serà escenari de les primeres Campanadas Infantils, amb l’actuació d’Els Bíters i un concert de Ramonets

Les campanadas de cap d’any, organitzada per les capitanies de FMCT, es realitzarà per primera vegada en el restaurat rellotge de la Casa de la Cultura

La cavalcada de Reyes del dia 5 de gener girarà entorn de la figura entranyable de les àvies sota el lema ‘Per on venen els reis? Pregunta a la iaia’

Amb l’arribada del mes de desembre, la ciutat de Torrent es prepara per a viure unes intenses festes nadalenques amb una agenda amb activitats culturals, tradicionals, esportives o musicals; en definitiva, unes festes inclusives, solidàries, participatives i per a tots els públics. Així s’ha presentat aquest matí als mitjans de comunicació, per la regidora de Cultura, Susi Ferrer, i el regidor de Festes, Pascual Martínez, que han detallat un programa que “està pensat en totes les persones de Torrent i, el més important, fet per les pròpies persones de Torrent”, tal com ha assenyalat l’alcalde Jesús Ros.

El calendari d’enguany inclou grans novetats. Els xiquets i xiquetes podran gaudir de les primeres campanadas infantils de la història de la ciutat el dia 31 al matí o la presència de Papà Noel, que acompanyarà als més xicotets i xicotetes en la Carpa de Nadal, instal·lada als peus de la Torre. Per part seua, els més majors donaran la benvinguda a 2020 des de la Casa de la Cultura, prenent el raïm al ritme que marque les campanadas del rellotge recentment restaurat pel consistori. Unes altres de les propostes que farà les delícies dels veïns de Torrent i de tota la comarca és el muntatge del primer Betlem municipal, que comptarà amb al voltant de 20 m², més de 150 figures i un gran nombre d’escenes; o l’exposició de Playmobils, la més gran de tota la Comunitat Valenciana, que per segon any consecutiu visita Torrent durant totes les festes.

La façana de l’Ajuntament s’il·lumina amb un espectacle de llums per a donar la benvinguda al Nadal

El Nadal s’estrenarà oficialment en la capital de l’Horta Sud aquest diumenge 8 de desembre amb la tradicional festa de la Puríssima, despertant amb la tradicional Aurora, amb els actes del dia de la Immaculada i amb l’encesa de llums i inauguració del naixement i el pesebre avançada la vesprada. Després de la processó i castell de focs artificials, al voltant de les 20 hores es realitzarà l’encesa oficial de llums nadalenques amb un espectacle musical i lluminós que tindrà lloc en la plaça del Bisbe Benlloch i, per segon any consecutiu, s’il·luminarà la façana de la casa consistorial. El disseny de llums en aquesta ocasió ha sigut a càrrec dels estudiants d’Animació Visual del cicle d’Imatge i So de l’IES La Marxadella i constarà de 36 tires lumíniques, dirigits pels professors Sergi Palau i Víctor Pineda.

La major exposició de Playmobils de la Comunitat Valenciana aterra a Torrent per segon any

Els Playmobils tornen a Torrent aquest Nadal amb l’exposició més gran de tota la Comunitat Valenciana. Després de l’èxit de la primera edició, que va ser visitada per més de 50.000 persones, enguany, l’Antic Mercat acollirà, per segona vegada, la mostra que comptarà amb tretze nous diorames de diferents temàtiques. Des de l’11 de desembre fins al 12 de gener de 2020, els amants del món Playmobil podran gaudir d’aquesta exposició única, organitzada per AESCLICK (Associació Espanyola de Col·leccionistes de Playmobil), i que compta amb al voltant de 5.000 figures i més de 100.000 peces.

La música i el teatre, elements importants en l’agenda de les persones majors de Torrent

La programació del centre de majors Verge de l’Olivar arriba trepitjant fort aquests dies de celebració. El dimarts dia 10 actuaran a les 17 h la Rondalla Camí la Sénia en el mateix centre, on posteriorment s’encendrà l’arbre de Nadal i se servirà una “xocolatà” per a tots els presents.

Seguidament, el teatre “Un intrús a casa”, a càrrec del grup de teatre Mare de Déu de l’Olivar, pujarà a l’escenari en l’IES Tirant lo Blanc. El dimecres 11 a les 17 h. D’altra banda, les persones majors del centre Bellido acollirà l’actuació de la coral del CEAM, que tindrà lloc el dimecres 18 a les 17 h.

Uns dies més tard, el divendres 20 a les 19 h., la societat civil es donarà cita en la plaça Major, estrenant la Carpa de Nadal, per a realitzar una recepció de tota la societat torrentina, comptant amb la presència dels representants del teixit associatiu, festiu i empresarial de la ciutat.

Papà Noel arriba des de Lapònia a la Carpa de Nadal

Un dels espais que congregaran més il·lusió, diversió i cares somrients és la Carpa de Nadal. A partir del 21 de desembre, els xiquets i xiquets iniciaran una programació repleta d’activitats, tallers i jocs, on destaca la visita, per primera vegada, de Papà Noel, que arribarà el dia 24. Des de les 10.30 a les 13.30 h, es podrà gaudir d’un estand de maquillatge artístic nadalenc i un espai perquè Papà Noel reculla les cartes dels més xicotets i xicotetes. Des de les 11.30 h, tindrà lloc l’espectacle “El Venedor de Fum”, el protagonista del qual està contaminant el planeta i per això ja no hi ha neu en el llogaret. Els habitants han de recuperar-la per a fer les seues famoses galetes…Una història que conta el cicle de l’aigua i la importància de cuidar el medi ambient a través de contes, màgia, titelles participació del públic i efectes especials.

Una altra de les activitats més destacables de l’emplaçament arriba amb “Nadal amb Star Wars”, on s’emetrà el curt “L’amenaça imperial”, de José Luís Besteiro, el dijous 26 a les 18 h.

A més de comptar amb múltiples activitats, la Carpa de Nadal també es converteix en una sala de cinema on s’emetran un total de quatre pel·lícules dirigides als més xicotets i xicotetes. La carta cinèfila arrancarà amb “Playmobil, la pel·lícula”, el dissabte dia 28; li seguirà “Hotel Transsilvània 3: unes vacances monstruoses”, el diumenge 29; “El Grinch”, el dilluns 30; i “Astérix: el secret de la poció màgica”, el dissabte 4. Totes les sessions seran a les 18 h.

Una altra de les propostes dirigides al públic juvenil, en anglés i per a públic d’entre 12 i 16 anys, és una Fuita Room basat en la coneguda sèrie i llibres, Stranger Things. El dilluns 30, l’Edifici Metre acollirà aquesta activitat en tres torns. Per a realitzar-la es necessita inscripció prèvia en el CIJ.

El mes de gener donarà inici per tot el gran, i la Carpa de Nadal continuarà les seues activitats. El dijous 2 i divendres 3, els xiquets i xiquetes podran gaudir de tradicionals jocs de taula i “Un Torrent d’Aventures”, un parc de multiaventura per a escalar, saltar i passar-ho molt bé. Igualment, el diumenge 5 al matí podrem gaudir d’uns simuladors de realitat virtual.



Representacions teatrals com Un donyet a la cuina de Cucurucú Teatre, el dia 23, o tallers i inflables de Playmobil o el Joc de l’Oca de Torrent, són uns altres dels atractius de la Carpa de Nadal aquests dies.

El mayor espectacle del món arriba a Parc Central

A més, una altra alternativa per a gaudir és el món del circ, que aterra per primera vegada a Torrent amb el Cirkus Kaos. A partir del dia 7 de desembre fins al 6 de gener, els malabars, espectacles de màgia o trapecistas divertiran al públic infantil, però també al més major. La Fira d’Atraccions completarà l’oferta d’oci per a la família en Parc Central.

La solidaritat i l’esport correran en la Sant

Silvestre Com cada any, no pot faltar a Torrent la carrera més esperada i multitudinària: la Sant Silvestre; un esdeveniment esportiu que, any rere any, reuneix personatges de conte, històrics o literaris i que tindrà lloc el dia 27 a les 19.30 h des de la plaça Major. Amb caràcter solidari, les persones participants han d’aportar un quilo d’aliments en recollir el seu dorsal. En l’edició d’enguany, s’habilitarà un espai en l’Antic Mercat per a facilitar el previ lliurament de dorsals, evitant d’aquesta manera l’aglomeració el mateix dia de la carrera. Així, els corredors i corredores, que ja poden inscriure’s de manera online a través de la web de la Fundació Esportiva Municipal, poden recollir el dorsal els dies: 23 i 26 al matí i a la vesprada; i 24 i 27 al matí.



Seguint amb l’àmbit esportiu, una altra de les primícies per a enguany és la Carrera Escolar Inclusiva Sant Silvestre 2019, una divertida proposta que donarà el tret d’eixida el dijous 19 al carrer Fra Antonio Panes a les 10 hores.



La solidaritat també estarà present en la Carpa de Nadal els dies 21 i 22, amb la campanya de recollida de joguets en col·laboració amb la FAC ‘Dibuixa un somriure, compartix un joguet’.

Tard en família amb una Ruta de Pesebres de Torrent

La tradició de muntar pesebres està molt arrelada en la capital de l’Horta Sud i, per aquest motiu, una de les propostes familiars per a aquest nadal és la Ruta dels Pesebres. Per primera vegada en la història, Torrent disposarà d’un monumental Betlem municipal, el més gran que s’ha muntat fins hui a la ciutat, desenvolupat pels mestres belenistas José Albacete i Juanjo Chinesta. Amb estil històric i hebreu, els 20 m² donaran una visió global de com era la vida en l’època, mitjançant escenes quotidianes com a cases o tallers artesans. Una joia que inclou peces de gran valor de mestres artesans com José Luís Mayo, Daniel Alcántara, Montserrat Ribes i Joaquín Pérez. Com ha explicat Juanjo Chinesta, representant de l’Associació de Belenistas de Torrent, “volem representar una fotografia de l’època, on l’espectador tinga la sensació d’estar i formar part del mateix Belén”. Així, tota la vegetació és natural i es tracta d’una construcció fidel a la realitat, plasmada en algunes de les seues escenes originals com la reconstrucció del castell d’Herodes, una reproducció exacta de la fortalesa masada. El Betlem municipal podrà visitar-se a partir del 8 de desembre en la plaça Bisbe Benlloch, núm. 4.



La Ruta de Pesebres es completa amb els naixements de la Casa de la Cultura i de l’AV La Torre en l’Antic Mercat, o els pesebres de Playmobil a la sala cívica de l’Antic Mercat, el Tradicional de l’Associació Belenista de Torrent en el Museu Comarcal, el de la Setmana Santa a la Casa Museu de Setmana Santa o el de la parròquia de Ntra. Sra. de Muntanya-Sión.

L’Auditori s’ompli de música

La música no faltarà a Torrent durant aquest nadal i, de la mà de les dues grans institucions torrentinas: Va unir Musical i Cercle Catòlic, els veïns i veïnes podran delectar-se amb espectaculars concerts. Un d’ells tindrà lloc el dissabte 14 de desembre, moment en el qual el Cercle Catòlic realitzarà el tradicional Concert de Nadal de l’Orfeó Polifònic en l’Auditori.



El Conservatori Professional de Música també se suma a la programació i celebrarà el seu particular Concert de Nadal del Conservatori, el dia 17 també en l’Auditori.



D’altra banda, la UMT oferirà una meravellosa vetlada musical amb un concert en benefici de Càritas Interparroquial. El 22 de desembre en l’Auditori.

Dia 31: Matinal de campanadas infantils amb Els Bíters i Ramonets



Una altra de les grans novetats d’enguany, serà els xiquets i xiquetes podran rebre el 2020 a les 12 del matí acompanyats de les seues famílies en les primeres Campanadas Infantils de la història, en la plaça Unió Musical. Una festa que acostarà als més xicotets i xicotetes la tradició de menjar les 12 raïm d’una manera molt especial i torrentina: en lloc de raïm, acompanyaran el so de cadascuna de les 12 campanadas amb les “xocosortines”, xicotetes porcions de xocolate torrentino que es repartirà entre els xiquets i xiquetes assistents que, a més, podran brindar amb un deliciós suc de taronja recentment espremut i servit pel Consell Agrari Municipal.



La festa donarà principi una hora abans, a les 11 hores, amb música i ball i espectacle a càrrec dels protagonistes de la programació infantil de la televisió pública valenciana Els Bíters, i continuarà després de les campanadas amb el concert de la banda valenciana Ramonets. “Es tracta d’una original iniciativa per a portar un dels moments més importants de l’any, les campanadas, també als més xicotets i xicotetes”, ha explicat la regidora de Cultura, Susi Ferrer.

El rellotge de la Casa de la Cultura marcarà l’inici de l’Any Nou

A la nit, arribarà el moment per a acomiadar l’any 2019 i donar la benvinguda a 2020. En aquesta ocasió, els torrentinos i torrentinas, carregats de bons propòsits per a l’any nou, es reuniran a la Casa de la Cultura i podran seguir les 12 campanadas amb cava i raïm en l’històric rellotge, que ha sigut recentment restaurat pel consistori. Seguidament, després de les felicitacions i l’alegria de tindre per davant 12 mesos nous, els veïns i veïnes es dirigiran a la Carpa de Nadal per a seguir amb la festa de cap d’any, organitzada per les capitanies mora i cristiana de la FMCT: Alfaquies i Contrabandistes.

Melchor, Gaspar i Baltasar reglaran emoció i un millon de caramels durant la cavalcada

El punt final de les festes arribarà amb l’esperada Cavalcada de Reyes. Melchor, Gaspar i Baltasar desfilaran per l’avinguda al Vedat fins a arribar al carrer Ramón y Cajal. Sota el lema: Per on venen els reis? Pregunta a la iaia, la cavalcada relatarà una emotiva història que ressalta la figura de les àvies, una persona molt important en la vida dels xiquets i xiquetes i que al llarg de la història des de xicotets els ha transmés il·lusió amb contes tradicionals amb els Reis com a protagonistes.

Entre les sorpreses de la nit, la cavalcada comptarà amb diferents espectacles d’animació i música, com les actuacions circenses que tindran lloc en l’escenari de l’Ermita: mags, malabaristes o trapecistas, mantindran entretingut al públic present mentre espera l’arribada de les seues majestats que, acompanyats dels patges reals, repartiran al llarg del recorregut regals i més d’1 milió de caramels i gominoles, tots ells sense glútens. El regidor de Festes, Pascual Martínez, ha ressaltat que “Torrent és una gran ciutat i, per això, es mereix una gran cavalcada que cada any concentra a més de 10.000 persones, moltes d’elles veïnes de Torrent, però també d’altres poblacions de la comarca”.

El comerç local, més pròxim que mai

A través de l’empresa municipal Idea’t, el consistori fomenta el comerç local i ha dissenyat una sèrie de campanyes perquè els torrentinos i torrentinas realitzen les seues compres nadalenques en aquests dies festius en els negocis locals. Així, els comerços participants faran lliurament de bitllets a la seua clientela per a dur a terme diferents accions o sortejos.

Idea’t també proposa el Trenet de Nadal, que tornarà a recórrer els carrers de la ciutat i, enguany, augmenta de tres a quatre dies. Com a novetat, el trenet visitarà la zona de Parc Central.

Amb motiu de l’exposició de Playmobil, i amb la finalitat d’atraure nous clients al comerç local, es repartiran entre els assistents a la mostra bitllets que amagaran en el seu interior premis directes amb valor econòmic per a realitzar les seues compres en els comerços participants en la campanya. Les persones hauran d’entregar 20 cèntims per papereta, que aniran destinats a la compra d’aliments per al punt d’aliments.



Enguany, Idea’t també participarà en la Sant Silvestre, repartint premis a les millors disfresses en grup, individual i infantil. Cadascun dels guanyadors rebrà com a premi un import econòmic per a comprar en els diferents establiments que participen en la campanya.



D’igual manera, donant visibilitat al xicotet comerç local s’ha proposat als comerços que realitzen un microvídeo en el qual feliciten el Nadal als seus clients i als veïns i veïnes de Torrent, animant-los a realitzar les seues compres en el comerç local. Entre els vídeos es realitzarà un concurs, el qual premiarà al guanyador. A més, els comerços que participen en la campanya entregaran als clients vals d’1 viatge gratis per a la fira de Parc Central.