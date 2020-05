Torrent, primer municipi d’Espanya que compta amb el Certificat de Seguretat Biològica COVID-19 per al seu transport urbà

Connect on Linked in

Utilitzar el servei d’autobús a Torrent ara és més segur. L’empresa prestadora del servei de transport urbà, Urbans de Torrent, és l’única i primera signatura a Espanya que ha obtingut el Certificat de Seguretat Biològica COVID-19 per al seu transport urbà. Aquesta acreditació de l’Agència de Certificació de la Qualitat i el Medi Ambient (ACCM) garanteix les condicions òptimes de neteja i desinfecció dels vehicles i de la resta dels espais de l’empresa per als seus empleats i passatgers, així com el compliment de tots els protocols relacionats amb el COVID-19. El regidor de l’àrea de Mobilitat i Transport de l’Ajuntament de Torrent, Raúl Claramonte, ha destacat que “es tracta d’un valor afegit i un esforç des d’aquesta regidoria per a garantir i oferir als torrentins i torrentines aquest servei de transport públic amb les màximes garanties de seguretat i mesures d’higiene per als seus desplaçaments per la ciutat”.

A més, aquest dilluns 18 de maig està previst que s’incorpore un nou vehicle a la flota de *TorrentBus i el mes de setembre un altre vehicle híbrid per a fomentar la mobilitat sostenible en la localitat.