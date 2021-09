Torrent promou les pràctiques de mobilitat sostenible en la Setmana Europea de la Mobilitat

Fomentar l’ús del transport públic i de la bicicleta, principals objectius de la Setmana de la Mobilitat que se celebra a Torrent del 16 al 22 de setembre

L’Ajuntament de Torrent, amb l’objectiu de promoure entre la ciutadania pràctiques de mobilitat sostenibles, ha preparat un complet programa d’activitats amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, que enguany, amb el lema “Més a Torrent”, se celebra del 16 al 22 de setembre.

El regidor de Mobilitat, Raúl Clarament, ha presentat hui en roda de premsa la programació de tots els actes que se celebraran durant aquesta setmana, en la qual s’informarà els veïns i veïnes de la Torrent de les novetats sobre mobilitat que el govern municipal ha implementat durant aquest any, seguint els criteris i objectius marcats per l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

“Hem fet un pas més per a continuar construint la ciutat del futur que tots els torrentinos i torrentinas desitgem, més amable i accessible per a viure”, assenyala el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte. Així mateix, l’edil ha volgut agrair la col·laboració del col·lectiu Soterranya en l’organització de les activitats proposades per a aquests dies, que seran sens dubte un dels atractius que aquesta Setmana de la Mobilitat ofereix. A més de les activitats lúdiques i recreatives que dirigirà Soterranya, com són els passejos i les marxes amb bici, l’altre objectiu és fer pedagogia entre el veïnat i crear consciència que les pràctiques de mobilitat sostenible van lligades directament amb la protecció del Medi Ambient. En aquest sentit, durant aquests dies s’instal·laran en diferents emplaçaments unes carpes que funcionaran com a punts d’informació per a difondre tots els serveis que referent a això ofereix la corporació municipal, com són, entre altres, la ubicació dels punts de recàrrega per als vehicles elèctrics, el servei de lloguer de bicicletes o les rutes saludables.

A més, una vegada més el transport públic TorrentBus tornarà a ser gratuït per als usuaris i usuàries que del 16 al 22 de setembre decidisquen fer ús d’aquest mitjà de transport com a alternativa al cotxe.

PROGRAMA DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT DE TORRENT

Del 16 al 22 de setembre 2021

DIMECRES 15: Presentació nova imatge de Mobilitat – Presentació SEM 2021 (Torrent s’adhereix a la Setmana Europea de la Mobilitat 2021).

DIJOUS 16: 3 ESTANDS informatius; en la Plaça dels Moralets (Mobilitat, Bicis sense Edat, Bicis Per a Totes).

DIVENDRES 17: PÀRQUING DAY, organitzat per Soterranya; en l’Avinguda al Vedat, al costat de la Font de les Granotes.

3 ESTANDS informatius a les AMÈRIQUES (Mobilitat, Bicis sense Edat, Bicis Per a Totes).

PROJECCIÓ DOCUMENTAL ‘Vidaje. Després de la mirada del nòmada’, a càrrec del Col·lectiu Soterranya, a les 21.30h en la Plaça Unió Musical. S’acompanyarà la vetlada amb un sopar a càrrec de cadascun en aqueix mateix espai lliure.

DISSABTE 18: Ruta amb bici per Torrent, a les 11.00h. Inscripció gratuïta i sorteig amb premis.

3 ESTANDS informatius en la Plaça Unió Musical (Mobilitat, Bicis sense Edat, Bicis Per a Totes).

‘Bicinit als estels’, amb ciclopaseo i observació astronòmica, a càrrec de Soterranya i en col·laboració amb Astre Torrent. (Eixida amb bici a les 19.30h, des del Ficus del Ajuntament de Torrent fins a parc Santa Ana (Albal).

DIUMENGE 19: Concert de violí amb bici, Torrent a escala humana, a càrrec de Nehir Akansu i Carmen Ramón, organitzat per Bici Sense Edat i el Col·lectiu Soterranya.

DILLUNS 20: Campanya de sensibilització “Posa’t en el seu lloc, no en el seu lloc”, sobre el mal ús d’aparcaments reservats a persones amb mobilitat reduïda; en l’Avinguda al Vedat.

3 ESTANDS informatius en la Plaça dels Moralets (Mobilitat, Bicis sense Edat, Bicis Per a Totes).

DIMARTS 21: Passeig de Jane per a redescobrir la ciutat de Torrent; activitat organitzada per Soterranya, amb recorregut a peu per alguns carrers el municipi per a la seua reivindicació com a espai públic de convivència i trobada dels veïns.

3 ESTANDS informatius al carrer Fra Antonio Panes (Mobilitat, Bicis sense Edat, Bicis Per a Totes).

DIMECRES 22: ‘Desdejuni Sostenible’, acció conjunta de Soterranya i el periòdic Levante-EMV, en l’eixida de Torrent a Picanya, al costat de la gasolinera.



3 ESTANDS informatius en la Plaça Unió Musical (Mobilitat, Bicis sense Edat, Bicis Per a Totes).

II Marxa a peu Virtual, a les 18.00h, amb recorregut lliure de 6K dins del municipi; inscripció gratuïta i sorteig amb premis.

Videofórum ‘Quan les ciutats sanen’, a càrrec del Col·lectiu Soterranya, a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta (fins a completar aforament limitat segons normativa covid).

En definitiva, la setmana de la mobilitat té com a finalitat intensificar el desenvolupament d’estratègies de promoció del transport públic i de la bicicleta, destinar més recursos a projectes de promoció, i crear una consciència ecològica i sostenible en l’àmbit de la mobilitat.