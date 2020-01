Torrent, protagonista de la segona etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana

Print This Post

El 6 de febrer, un escamot de 147 ciclistes marcaran l’eixida neutralitzada des de la capital de l’Horta Sud

Torrent es prepara per a viure un dels esdeveniments esportius més importants: la 71a edició de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, que se celebrarà del 5 al 9 de febrer. La capital de l’Horta Sud compta amb una etapa amb eixida des de Torrent, concretament la segona. La prova esportiva ha sigut presentada aquest matí als mitjans de comunicació per part de l’alcalde Jesús Ros; la regidora d’Esports, Susi Ferrer; el Diputat d’Esports i regidor de l’Ajuntament de Torrent, Andrés Campos, i el director i organitzador de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, Ángel Casero.

L’alcalde Jesús Ros ha recordat que fa anys, Torrent ja va acollir l’eixida de la Volta, que en l’edició d’enguany ha ascendit a la categoria Pro-Sèries: “És un orgull tornar a ser punt d’eixida d’aquesta competició tan important dins del panorama ciclista nacional i internacional”.

Els participants de la carrera es reuniran a partir de les 7 h del matí en l’avinguda Olímpica, per a acostar-se als torrentinos i torrentinas i, com ha expressat Ángel Casero, guanyador de la Volta a Espanya 2001, “perquè puguen conéixer i fer-se fotos amb els seus ídols”.

La regidora d’Esports, Susi Ferrer, ha assenyalat que “treballem a acollir esdeveniments tan importants com aquest, situant a Torrent, una vegada més, en el punt de mira esportiu”. Igualment, amb la finalitat que els xiquets i xiquetes del municipi participen en aquest esdeveniment tan rellevant, l’Ajuntament de Torrent ha convidat als col·legis situats prop del recorregut perquè s’acosten, com són Antonio Machado, Federico Maicas, Miguel Hernández, Els Terretes i Teresianes. “Amb l’objectiu que l’alumnat visca la Volta, gaudisquen i isquen al carrer a animar”, ha afegit Ferrer.

Els ciclistes recorreran els carrers des de l’avinguda Olímpica fins a arribar al pavelló Anabel Medina, on es donarà l’eixida neutralitzada. D’aquesta forma, els ciclistes pedalaran per l’Avinguda Olímpica, la plaça Concòrdia, avinguda Joan Carles I, Idil·li Gimeno, avinguda Al Vedat, Genaro Palau, Constitució, Coruña, avinguda Sant Lorenzo i eixiran a la carretera.

Seran 181 km que transcorreran a la província de València de mitja muntanya amb dos ports de muntanya exigents en la primera part, que donaran peu a una primera batalla de corredors que buscaran aqueixa escapada. Segona part d’etapa totalment plana, es recupera el final espectacular a la muntanya Radar meteorològic de Cullera.

21 equips, amb set corredors per equip, que formaran un escamot de 147 ciclistes, es donaran cita el 6 de febrer per a començar l’etapa des del poliesportiu Anabel Medina fins a arribar a Cullera. D’aquests equips, 12 són World Tour, 7 Continentals Pro i 2 Continentals. La prova, que enguany ha ascendit a categoria Pro-series, comptarà amb la presència de corredors com el vigent campió Ió Izaguirre (Astana), Tom Dumolin (Jumbo – Visma), Marc Soler, (Movistar), Geraint Thomas (Ineo), Tadeo Podagar (UAE), Grez Van Avermaet (CCC) i Alejandro Valverde (tres vegades guanyador de la prova i campió del món en ruta en 2018).

Per part seua, el diputat d’Esports, Andrés Campos, ha destacat que la regidoria de Turisme i Esports de l’Ajuntament de Torrent està fent una aposta molt gran, “ja que gràcies a que la Volta recórrega el nostre terme fa que mostrem al món sencer el nostre patrimoni paisatgístic, les nostres rutes i panoràmiques d’una ciutat que compta amb un club ciclista quasi centenari”.