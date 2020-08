Torrent publica les bases de les subvencions en matèria educativa

Print This Post

Les sol·licituds podran realitzar-se fins al 15 de setembre de manera telemàtica a través de la web municipal

L’Ajuntament de Torrent ha obert el terme de presentació de sol·licituds de les subvencions en matèria educativa per al curs 2019/2020 dirigides a centres docents sostinguts amb fons públics, així com a les federacions i associacions locals d’alumnes i de mares i pares d’alumnes. Aquestes ajudes, que compten amb una quantia global de 50.000€, tenen com a finalitat l’adquisició de material didàctic, incrementar el fons de lectura de les biblioteques escolars o la realització d’activitats culturals i extraescolars en els centres.



Les bases reguladores de la convocatòria, que van ser aprovades per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el 27 de juliol de 2020 i que es troben publicades en la web de l’ajuntament, estableixen cinc conceptes d’ajudes diferenciats:



1) Ajudes dirigides a centres d’ensenyament bàsics i d’educació especial per a l’adquisició de material didàctic amb una quantia d’entre el 30% i el 70% de la factura del material fins a 350€ per memòria presentada, amb un màxim de dues memòries per centre.

2) Ajudes a centres d’ensenyament bàsics, EPA i d’educació especial per a l’adquisició de fons de lectura per a les biblioteques escolars amb un import màxim total de 350€.

3) Ajudes destinades a grups de professors i professores o centres que duguen a terme experiències pedagògiques singulars amb un import màxim de 350€ per memòria presentada, amb un màxim de dues memòries per centre.

4) Ajudes per a la realització d’activitats culturals i extraescolars que es duguen a terme en els centres docents amb una quantia màxima de 350€ per projecte d’activitats desenvolupat, amb un màxim subvencionable de dos projectes per centre.

5) Ajudes per al manteniment i realització d’activitats de les federacions locals de pares d’alumnes i les associacions de pares/mares d’alumnes i d’alumnes d’un mínim de 700€ i un màxim de 900€.

La presentació de sol·licituds, que finalitzarà el 15 de setembre i haurà d’anar acompanyada de la documentació justificativa, es pot realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrent:

https://www.torrent.es/torrentpublic/inicio/serveis/educacio/anuncisdept.html