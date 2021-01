Torrent rebrà una ajuda d’entre 2.000 i 3.000 euros per a erradicar la violència contra la dona

Connect on Linked in

La Diputació de València concedirà aquesta quantitat als ajuntaments que formen part de la Xarxa de Municipis Protegits Contra la Violència de Gènere, amb la finalitat de donar una millor resposta a aquesta problemàtica

L’Ajuntament de Torrent va participar ahir en la II Trobada de la Xarxa de Municipis Protegits Contra la Violència de Gènere, una xarxa pionera impulsada per la Diputació de València per a fomentar l’intercanvi d’experiències entre els 101 ajuntaments adherits, amb l’objectiu de donar la millor resposta possible a aquesta problemàtica social. Durant l’acte, la corporació provincial va anunciar que dotarà als municipis participants amb una quantitat fixa d’entre 2.000 i 3.000 euros, perquè emprenguen amb autonomia accions destinades erradicar la violència contra la dona. “Aquesta iniciativa és una oportunitat per a continuar denunciant, reivindicant, treballant, ajudant i exigint. Per a lluitar per un món lliure de violència contra les dones”, assenyala la regidora d’Igualtat, Marina Olivares.