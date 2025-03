Torrent reclama al Govern un Pla Integral per al Barranc de El Poyo i l’Horteta després de quatre anys d’inacció

Folgado exigeix la convocatòria urgent d’una taula de treball amb el Ministeri de Transició Ecològica, la CHJ, la Generalitat Valenciana i els municipis afectats

“Quantes alertes més necessita el Govern per a prendre’s seriosament la situació dels barrancs i evitar que els veïns visquen en un estat de por constant?”

“No basta amb actuar en trams aïllats. S’han d’establir mesures de prevenció, com la construcció de zones de retenció d’aigües i assuts, per a evitar desastres futurs”, ha manifestat l’alcaldessa.

L’alcaldessa de Torrent, com a màxima representant del municipi capital de l’Horta Sud, ha exigit un debat seriós, real i urgent sobre la necessitat d’un Pla Integral per als barrancs que solucione definitivament el risc permanent d’inundacions.

Després de 130 dies des de la DANA del passat 29 d’octubre, ni el Govern ni la Confederació Hidrogràfica del Xúquer han pres mesures contundents.

“La pressió que sentim els alcaldes dels municipis afectats és insuportable. Som l’administració més pròxima als ciutadans i no podem continuar suportant el silenci i la falta d’implicació de qui té la competència per actuar”, ha declarat l’alcaldessa.

Cada vegada que el cel amenaça pluja, la preocupació recorre la comarca. A Torrent, moltes famílies viuen amb l’angoixa que una nova barrancada inunde, una vegada més, les seues cases, comerços i infraestructures en qüestió de minuts.

Un pla estructural i global per a protegir la comarca

Després dels greus danys causats pel desbordament del Barranc de El Poyo i l’Horteta, especialment a Torrent, es fa urgent i imprescindible la implementació d’un pla integral similar al Pla Sud de València de 1973.

“Aquest pla ha de tindre com a objectiu principal la construcció d’infraestructures de contenció i retenció d’aigua en les zones altes, així com la consideració de possibles desviaments per a mitigar riscos futurs”, ha explicat Folgado.

L’alcaldessa ha denunciat que “no es pot continuar actuant en trams aïllats o amb pegats provisionals. Necessitem una solució estructural i ambiciosa. Un pla que pense en gran i que garantisca la seguretat de quasi un milió de persones”.

La situació dels barrancs no afecta només Torrent, sinó també els municipis aigües avall, per la qual cosa cal una resposta global i coordinada.

Història d’inundacions i necessitat urgent d’actuació

Les dades són alarmants: en els últims 250 anys, s’han documentat al voltant de 100 inundacions en la conca del Barranc de El Poyo, una mitjana d’una cada dos anys (segons el Ministeri de Transició Ecològica).

Aquesta freqüència ha classificat l’àrea com a Zona amb Risc Potencial Significatiu d’Inundació (ARPSI), la qual cosa fa imprescindible accelerar les actuacions. És fonamental aprendre d’experiències passades, com el Pla Sud de València després de la riuada de 1957, que va implementar infraestructures eficaces per a protegir zones urbanes.

Coordinació urgent entre administracions

L’alcaldessa de Torrent ha exigit la convocatòria urgent d’una taula de treball amb el Ministeri de Transició Ecològica, la CHJ, la Generalitat Valenciana i els municipis afectats.

“Sense aquesta coordinació, les solucions parcials no serviran per a res. Aquest és un problema comarcal i provincial que afecta la seguretat de més de 900.000 persones. No és una qüestió local, és una emergència territorial”, ha advertit Folgado.

La proposta aposta per una planificació hidrològica integral i la construcció d’infraestructures estratègiques per a previndre futures inundacions. “Els veïns exigeixen respostes ràpides i solucions reals, i no podem esperar més”, ha conclòs l’alcaldessa.