Torrent recorda la importància de l’actualització de les dades del SIP

Amb la finalitat d’assegurar una adequada comunicació en el procés de vacunació, s’ha recomanat l’actualització de les dades sanitàries

L’Ajuntament de Torrent recorda la importància de l’actualització de les dades de la targeta sanitària amb la finalitat d’agilitar la campanya de vacunació. Des de la Conselleria de Sanitat i l’Hospital General se sol·licita als usuaris del sistema sanitari que revisen les seues dades de contacte amb la finalitat de garantir una comunicació àgil i eficaç. Des de la Conselleria de Sanitat s’ha habilitat un enllaç a través del que pot realitzar-se l’actualització de les dades, en cas que siga necessari, tant si es disposa de credencials d’accés als sistemes d’administració electrònica com si no. La fi última d’aquesta iniciativa és, entre altres, facilitar el contacte amb la ciutadania per part de les autoritats sanitàries i assegurar el correcte funcionament de la campanya de vacunació. (http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto?fbclid=iwar1trh8k6yrvxmx8qn_ibak3r1apgy6qzvyk4rusxfgjvgsdu9igzkn0hno)

D’altra banda, des de la Regidoria de l’Àrea d’Igualtat i Formació la regidora, Marina Olivares, ha recordat que “la millor vacuna és el sentit comú” i convida a tots els ciutadans i ciutadanes a col·laborar amb les autoritats sanitàries i accelerar el procés de vacunació amb aquest xicotet gest.